Оптимізація по-американськи: військові США залишають ключовий хаб допомоги Україні в Польщі

Американська армія завершує трирічну місію на базі Ясенка і переводить персонал і техніку на інші об'єкти. Представник USAREUR-AF Крістофер Донахью зазначив, що тепер США може заощадити американським платникам податків десятки мільйонів доларів на рік.

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Командування Сухопутних військ США в Європі та Африці (USAREUR-AF) 7 квітня оголосило про заплановану передислокацію техніки та особового складу з польської військової бази Ясьонка, що постачає Україну, на інші військові об'єкти в Польщі. Це рішення ухвалено в рамках широкої стратегії оптимізації операцій США і поліпшення взаємодії з союзниками й партнерами по НАТО.

Як наголошується в офіційній заяві, підготовка до передислокації тривала протягом кількох місяців у тісній координації з польською владою і військовими структурами НАТО.

Водночас зазначено, що хаб у Ясьонці продовжить виконувати свої завдання в рамках військової підтримки України.

"Важлива робота з надання військової допомоги Україні через Ясьонку буде продовжена під керівництвом Польщі та НАТО за підтримки оптимізованої військової присутності США. Польща та її союзники підтримуватимуть надійну захисну інфраструктуру навколо цього критично важливого об'єкта", — наголосили в USAREUR-AF.

Новий етап військової присутності США в Польщі

У повідомленні йдеться про те, що об'єкт у Ясьонці почали використовувати американські війська 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він ніколи не був офіційною польською військовою базою, але став важливим вузлом логістики, забезпечуючи трансфер військової допомоги та прийом високопоставлених гостей.

За три роки на території Польщі США встигли створити повноцінний гарнізон та інвестувати в більш стійку військову інфраструктуру, що стало результатом двосторонніх угод з польським урядом і стратегічних інвестицій з обох сторін.

Як зазначив командувач сухопутними військами США в Європі та Африці Крістофер Донах'ю, після трьох років перебування американців на цій базі у США з'явилася можливість скоротити площу своєї присутності та "заощадити американським платникам податків десятки мільйонів доларів на рік".

Нагадаємо, за інформацією каналу NBC, Пентагон розглядає виведення 10 тисяч американських військовослужбовців, перекинутих до Польщі, Румунії та інших країн Європи.