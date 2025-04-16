Новая утечка секретов: в Пентагоне подозревают советника Хегсета, фигурировавшего в Signal, — СМИ

Советник министра обороны Соединенных Штатов Америки Дэн Колдуэлл причастен к утечке секретных данных из Пентагона. Подозреваемого отстранили от работы. Фигурант упоминался в скандальном чате Signal в контексте удара по прокси Ирана хуситам, написало агентство Reuters. Кроме того, он противник помощи Украине и имеет поддержку республиканского блогера Такера Карлсона.

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О новой утечке данных в США и о реакции Пентагона Reuters рассказало утром 16 апреля.

Агентство получило информацию об утечке от анонимного источника в Белом доме. Источник заявил, что Дэна Колдуэлла (Dan Caldwell) вывели из Пентагона во вторник 15 апреля. Выяснилось, что советника Хегсета идентифицировали как подозреваемого. Пока фигуранта отправили в отпуск за "несанкционированное разглашение", заявил анонимный собеседник медиа. Источник не уточнил, Колдуэлл выдал секретную информацию журналистам или кому-то другому.

"Расследование продолжается", — привело Reuters слова источника.

Медиа напомнило, что в Пентагоне 21 марта начали расследование относительно скандального чата в Signal и работников решили проверить на полиграфе. Не известно, прошел ли советник Хегсета полиграф. При этом его имя упоминал глава Минобороны США, когда рассказывал в чате о деталях удара по хуситам.

"Хегсет назвал Колдуэлла лучшим контактным пунктом для Совета национальной безопасности, который готовился к ударам против хуситов в Йемене", — указали в статье.

Утечка данных в США — детали

Reuters рассказало о мировоззрении Колдуэлла. Журналисты выяснили, что фигурант имеет изоляционистские взгляды, которые вызвали вопросы у Вашингтона. При этом он выступал против действий США в Ираке, "скептичен" относительно помощи Украине и выступает за выход американцев из Европы.

Утечка данных в США — подозреваемый Дэн Колдуэлл, советник Хегсета Фото: X (Twitter)

Республиканский блогер Такер Карлсон, который сделал интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, лично знаком с Колдуэллом, написал специалист нацбезопасности и обороны Майкл Прегент (Michael Pregent). На одном из видео Карлсон упомянул советника Хегсета и назвал его "человеком настоящей честности, высокого интеллекта и принципов… преданного своей стране… замечательным человеком".

Отметим, в марте главный редактор издания The Atlantic рассказал, как советник по нацбезопасности Майкл Уолтц добавил его в секретный чат Signal, в котором общались все топ-чиновники Белого дома. Среди них был министр обороны Пит Хегсет, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие. В какой-то момент Хегсет анонсировал удар по хуситам в Йемене: рассказал, когда и какими средствами поражения будут бить, указал цели. Среди прочего, министр сообщил о тайном источнике, который помог выявить одного из главарей прокси Ирана: по террористу должна была прилететь бомба.

После обнародования информации топ-чиновники сначала отрицали инцидент, а потом все же начали расследование. При этом Хегсет продолжал уверять, что ничего секретного в Signal не раскрыл.

Напоминаем, 27 марта немецкий журнал Der Spiegel обнаружил адрес Пита Хегсета на российском домене. В медиа рассказали о планах США вывести базы из Европы: вопрос касается НАТО и военной способности ЕС.