Ни целей, ни имен: Хегсет отреагировал на новую публикацию The Atlantic об утечке данных

Журналисты, которые опубликовали переписку в Signal, занимаются мистификациями, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Медиа говорят об угрозе для военных США и о побеге террористов.

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Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет убежден, что редактор The Atlantic в Signal не узнал никаких секретов. По мнению чиновника, он не раскрыл ни одной важной детали атаки на прокси Ирана хуситов. Об этом Хегсет написал в соцсети X (Twitter).

Министр обороны предложил внимательнее присмотреться к скриншотам The Atlantic из чата Signal, в который случайно попал главный редактор Джеффри Голдберг. По мнению Хегсета, публикация об ударе по хуситам не содержит ни имен, ни целей и ничего, что касалось бы реальных действий американской армии. Чиновник заверил, что не раскрыл секретной информации.

"Без имен. Нет целей. Нет мест. Нет единиц. Без маршрутов. Никаких источников. Без методов. И никакой секретной информации. Это действительно хр***и военные планы", — написал министр.

После этого Хегсет высмеял журналистов, которые назвали его сообщение "планом нападения", и назвал работу медиа "мистификацией".

"Это доказывает лишь одно: Джефф Голдберг никогда не видел плана войны или "плана нападения" (как он сейчас это называет). Даже близко. СМИ делают то, что умеют лучше всего: распространяют мистификации", — подчеркнул глава Минобороны США.

The Atlantic о Signal — Хегсет прокомментировал сообщение об атаке на хуситов Фото: Скриншот

Атлантика про Сигнал — детали

Отметим, скандал с The Atlantic и Signal вспыхнул 24 марта. Как написало издание, главный редактор Джеффри Голдберг случайно оказался в чате, в который его пригласил якобы советник по нацбезопасности США Майкл Уолтц. Журналист до последнего не верил, что американские чиновники настолько пренебрегли мерами безопасности, чтобы добавить постороннего человека в чат Белого дома. Он понял, что это не мистификация, после сообщения Пита Хегсета об ударе по хуситам.

В первой статье The Atlantic не разместило всех скриншотов переписки из уважения к безопасности страны. Но в следующей статье появились все скриншоты, поскольку топ-чиновники США заявили, что утечки секретных данных не было. На одном из изображений видно сообщение Хегсета. В сообщении за два часа до старта операции приведено точное время вылета истребителя F-16, точное время удара по локации, в которой находятся террористы, информация о пуске дрона MQ-9.

The Atlantic о Signal — сообщение Хегсета с планом атаки на хуситов

Журналисты The Atlantic объяснили, почему они предполагают, что Хегсет открыл секретные данные, а Уолтц нарушил правила безопасности, добавив постороннего человека в Signal. По их мнению, если бы враг узнал время удара, то террористы могли бы спрятаться. Кроме того, под угрозой оказались бы военнослужащие США, говорится в статье.

Напоминаем, 25 марта разведка США опубликовала список угроз для безопасности: в перечне не упомянули о неосмотрительности топ-чиновников, но было упоминание о киберугрозах от четырех стран.