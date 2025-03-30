Скандал с Signal: Трамп советовался среди своих, стоит ли увольнять Уолтца, — NYT

Президента США Дональда Трампа больше разозлил тот факт, что его советник Майкл Уолтц имел контакты журналиста The Atlantic Джефри Голдберга, которого тот якобы "ненавидит", чем факт утечки важной информации. Несмотря на публичную поддержку чиновника, за кулисами глава Белого дома был возмущен и искал совета относительно того, стоит ли уволить Уолтца.

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О новых деталях конфликта с утечкой данных через Signal, случившегося благодаря неосторожности советника Трампа, рассказало издание The New York Times 29 марта.

В источнике говорится, что большую часть недели Трамп провел за размышлениями о том, лишать ли Уолтца его регалий после того, как тот по неосторожности добавил в чат, где речь шла о предстоящей атаке на Йемен, журналиста.

"Я должен его уволить?", — спрашивал президент США у других чиновников Белого дома.

Публичная позиция Трампа была следующей: защищать Майкла Уолтца и "атаковать СМИ", как пишут в издании. Поэтому уже через день после обнародования этой истории журналистом, который стал случайным свидетелем закрытых данных, президент США рассказывал о том, что тот "хороший человек".

"Он сказал союзникам, что недоволен освещением в прессе, но он не хочет, чтобы его воспринимали как подданного стаи СМИ", — пишут в издании.

В то же время корреспонденты выяснили, что Трампа не столько смутила утечка важной информации, как сам факт того, что у Уолтца были контакты журналиста The Atlantic. Отсутствие хотя бы какой-либо связи с ним вызвало возмущение у президента США, поскольку тот его "просто ненавидит".

Однако сдерживающим моментом для Трампа стало то, что он не хочет увольнять представителей высшего руководства США и его приспешников "так рано" с наступлением второго срока президентсва.

Напомним, подлинность обнародованных данных об обсуждениях в чате Signal ударов по йеменским хуситам подтвердили в Вашингтоне 24 марта. После этого Трампу пришлось дать комментарии относительно этой ситуации, а министр обороны США Пит Гегсет отрицал обсуждение военных планов в Signal, обвинив журналистов во лжи.

Сам скандал прогремел 24 марта, когда чиновники из сферы обороны США случайно добавили журналиста The Atlantic в секретный чат: выяснилось, что его создал советник Трампа Майкл Уолтц.

Впоследствии выяснилось, что у главы Пентагона есть российская электронная почта. Также расследователи выяснили, что утечке данных подверглись советник по национальной безопасности Майкл Уолцт, глава разведки США Тулси Габбард.