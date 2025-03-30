Скандал із Signal: Трамп радився серед своїх, чи варто звільняти Волтца, — NYT

Президента США Дональда Трампа більше розлютив той факт, що його радник Майкл Волтц мав контакти журналіста The Atlantic Джефрі Голдберга, якого той буцімто "ненавидить", аніж факт витоку важливої інформації. Попри публічну підтримку посадовця, за лаштунками очільник Білого дому був обуреним та шукав поради стосовно того, чи варто звільнити Волтца.

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Про нові деталі конфлікту із витоком даних через Signal, що трапився завдяки необережності радника Трампа, розповіло видання The New York Times 29 березня.

У джерелі йдеться, що більшу частину тижня Трамп провів за роздумами стосовно того, чи позбавляти Волтца його регалій після того, як той через необережність додав до чату, де йшлося про майбутню атаку на Ємен, журналіста.

"Я маю його звільнити?", — запитував президент США в інших чиновників Білого дому.

Публічна позиція Трампа була наступною: захищати Майкла Волтца та "атакувати ЗМІ", як пишуть у виданні. Тому вже через день після оприлюднення цієї історії журналістом, який став випадковим свідком закритих даних, президент США розповідав про те, що той "хороша людина".

"Він сказав союзникам, що незадоволений висвітленням у пресі, але він не хоче, щоб його сприймали як підданого зграї ЗМІ", — пишуть у виданні.

Водночас кореспонденти з'ясували, що Трампа не стільки збентежив витік важливої інформації, як сам факт того, що у Волтца були контакти журналіста The Atlantic. Навність бодай будь-якого зв'язку із ним викликала обурення у президента США, оскільки той його "просто ненавидить".

Однак стримувальним моментом для Трампа стало те, що він не хоче звільняти представників вищого керівництва США і його поплічників "так рано" з настанням другого терміну президентсва.

Нагадаємо, справжність оприлюднених даних щодо обговорень у чаті Signal ударів по єменських хуситах підтвердили у Вашингтоні 24 березня. Після цього Трампу довелося дати коментарі стосовно цієї ситуації, а міністр оборони США Піт Гегсет заперечив обговорення військових планів у Signal, звинувативши журналістів у брехні.

Сам скандал прогримів 24 березня, коли посадовці зі сфери оборони США випадково додали журналіста The Atlantic у секретний чат: з'ясувалося, що його створив радник Трампа Майкл Волтц.

Згодом з'ясувалося, що у голови Пентагону є російська електронна пошта. Також розслідувачі з'ясували, що витоку даних зазнали радник з національної безпеки Майкл Волцт, глава розвідки США Тулсі Габбард.