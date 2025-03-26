Ні цілей, ні імен: Гегсет відреагував на нову публікацію у The Atlantic щодо витоку даних

Журналісти, які опублікували листування в Signal, займаються містифікаціями, заявив очільник Пентагону Піт Гегсет. Медіа говорять про загрозу для військових США та про втечу терористів.

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Глава Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Піт Гегсет переконаний, що редактор The Atlantic в Signal не дізнався ніяких секретів. На думку посадовця, він не розкрив жодної важливої деталі атаки на проксі Ірану хуситів. Про це Гегсет написав у соцмережі X (Twitter).

Міністр оборони запропонував уважніше придивитись до скриншотів The Atlantic з чату Signal, у який випадково потрапив головний редактор Джеффрі Голдберг. На думку Гегсета, публікація щодо удару по хуситах не містить ні імен, ні цілей та нічого, що стосувалося б реальних дій американської армії. Посадовець запевнив, що не розкрив секретної інформації.

"Без імен. Немає цілей. Немає місць. Немає одиниць. Без маршрутів. Жодних джерел. Без методів. І ніякої секретної інформації. Це справді хр***і військові плани", — написав міністр.

Після цього Гегсет висміяв журналістів, які назвали його допис "планом нападу", і назвав роботу медіа "містифікацією".

"Це доводить лише одне: Джефф Голдберг ніколи не бачив плану війни чи "плану нападу" (як він зараз це називає). Навіть близько. ЗМІ роблять те, що вміють найкраще: розповсюджують містифікації", — наголосив глава Міноборони США.

The Atlantic про Signal - Гегсет прокоментував допис про атаку на хуситів Фото: Скриншот

The Atlantic про Signal — деталі

Зазначимо, скандал з The Atlantic та Signal спалахнув 24 березня. Як написало видання, головний редактор Джеффрі Голдберг випадково опинився у чаті, в який його запросив начебто радник з нацбезпеки США Майкл Волц. Журналіст до останнього не вірив, що американські чиновники настільки знехтували заходами безпеки, щоб додати сторонню людину у чат Білого дому. Він зрозумів, що це не містифікація, після повідомлення Піта Гегсета про удар по хуситах.

У першій статті The Atlantic не розмістило усіх скриншотів листування з поваги до безпеки країни. Але в наступній статті з'явились усі скриншоти, оскільки топчиновники США заявили, що витоку секретних даних не було. На одному з зображень видно допис Гегсета, у якому за дві години до старту операції наведено точний час вильоту винищувача F-16, точний час удару по локації, в якій перебувають терористи, інформація про пуск дрона MQ-9.

The Atlantic про Signal - допис Гегсета з планом атаки на хуситів

Журналісти The Atlantic пояснили, чому вони припускають, що Гегсет викрив секретні дані, а Волц порушив правила безпеки, додавши сторонню людину в Signal. На їхню думку, якби ворог дізнався час удару, то терористи могли б сховатись. Крім того, під загрозою опинилися б військовослужбовці США, ідеться у статті.

Нагадуємо, 25 березня розвідка США опублікувала список загроз для безпеки: у переліку не згадали про необачність топчиновників, але була згадка про кіберзагрози від чотирьох країн.