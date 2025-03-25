РФ та Китай діятимуть разом після завершення війни: ЗМІ оприлюднили висновки розвідки США

Армія РФ найближчим часом навряд чи переможе Україну, хоч і зберігає "імпульс" у бойових діях, написали журналісти. Американська розвідка попередила, що росіяни вчаться і роблять висновки щодо війни.

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Розвідувальна спільнота Сполучених Штатів Америки (U.S. Intelligence Community) підготувала свіжий звіт зі щорічною оцінкою загроз національній безпеці. У звіті, створеному після аналізу подій 2024 року, розповідається про загрози з боку Російської Федерації, яка продовжить рух у напрямку Китаю навіть після завершення російсько-української війни. Звіт з'явився 25 березня на порталі відомства, а основні тези оприлюднило медіа Clash Report в X (Twitter).

У дописі Clash Report розповідається про основні тези 31-сторінкового звіту розвідки США. Один з висновків — що РФ, Китай та КНДР будуть працювати разом, незалежно від перебігу російсько-української війни.

"У звіті розвідки США йдеться, що об’єднання Китаю, Росії та Північної Кореї є незворотним, навіть якщо війна в Україні закінчиться", — написало медіа з посиланням на звіт.

Розвідка США — основні загрози

У документі U.S. Intelligence Community перелічено небезпеки від країн, які протидіють США на світовій арені.

Росія — у звіті ідеться про те, що Москва навмисно розхитує ситуацію у світі, щоб посіяти хаос та досягнути власних інтересів. У 2025 році розвідка США зауважила, що росіяни "зберігають імпульс" у бойових діях. Американські спецслужби також описали інші дії росіян, написало Clash Report:

Кремль вивчає досвід війни в Україні навіть без здобуття "перемоги";

можливе створення "ядерного супутника з руйнівними наслідками". Деталі не описуються;

РФ разом з Китаєм зацікавлена у розробці ресурсів Гренландії.

Крім того, аналітики розвідувальної спільноти зауважили, що найближчим часом на російсько-українській війні Кремль не досягне перемоги.

Розвідка США - загрози з боку РФ станом на березень 2025 року Фото: Скриншот

Китай — головна загроза для Вашингтона, вважає розвідувальна спільнота США. При цьому передбачається, що ця країна до 2030 року стане лідером у сфері штучного інтелекту. Крім того, уряд КНР створює надійні ланцюги постачання, потрібні для роботи ШІ. У центрі уваги Пекіну і далі залишатиметься Тайвань: можливе навіть військове протистояння. Розвідники попереджають Білий дім, що через активність Пекіну можливий "конфлікт" у морях поруч з Китаєм.

"Наполегливі дії [КНР] у Південнокитайському і Східнокитайському морях підвищують ризик конфлікту", — процитувало медіа звіт розвідки.

Іран, згідно з даними U.S. Intelligence Community, не займається розробкою ядерної зброї, вказано в аналітичному звіті.

Зазначимо, 20 березня розвідка США спростувала заяву президента Дональда Трампа про начебто "оточення ЗСУ в Курській області РФ". Як з'ясувало агентство Reuters, спецслужби проінформували Білий дім про реальну ситуацію і цим заперечили слова президента РФ Володимира Путіна.

Нагадуємо, 24 березня у США спалахнув скандал, пов'язаний з тим, що журналіст антитрампівського медіа The Atlantic отримав доступ до секретного чату Білого дому.