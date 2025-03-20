"Оточення" ЗСУ в Курській області: розвідка США спростовує заяви Трампа і Путіна

Розвіддані показують лише вихід українських військових з частини позицій у Курській області. Водночас президенти США і РФ кілька разів говорили про повне оточення підрозділів ЗСУ.

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Українські військові відступали останніми днями з деяких позицій у Курській області, але не були оточені російською армією. Про це повідомило агентство Reuters після ознайомлення з доповіддю про ситуацію розвідувальними агентствами США, включно з ЦРУ.

Озвучені дані спростовують синхронні заяви президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна про оточення підрозділів ЗСУ в Курській області.

Американські чиновники кажуть, що українські війська зіткнулися з сильним тиском російських військ, проте вони не потрапили в повне оточення.

Відставний полковник морської піхоти, старший радник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан перерахував причини тверджень Путіна про оточення ЗСУ.

"Росія хоче показати, що вона виграє війну, що опір марний і її велика військова міць неминуче принесе перемогу. Ці твердження знаходять відгук у Трампа. Обидві сторони маневрують, щоб зайняти вигіднішу позицію на переговорах [про тимчасове припинення вогню]", — пояснив експерт.

Нагадаємо, ЗС РФ у боях із ЗСУ в Курській області вдалися до забороненої тактики нападу. Окупанти використовували українські розпізнавальні знаки.

Фокус писав про успішний удар Сил оборони України на Курському напрямку по трьох північнокорейських САУ M1989 Koksan. Бійці 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ виявили техніку і після цього по ній відпрацювала РСЗВ HIMARS.