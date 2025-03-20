Український HIMARS вразив три північнокорейські САУ в Курській області: деталі операції (відео)

Проти САУ M1989 Koksan було застосовано касетні боєприпаси M30, які завдали значної шкоди артилерії та розрахункам противника.

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Сили оборони України на Курському напрямку 18 березня успішно вразили три північнокорейські САУ M1989 Koksan. Завдяки злагодженим діям 14-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ ворожу техніку було виявлено, після чого по ній було завдано удару системою HIMARS. Оглядачі Forbes поділилися новими деталями операції.

Повідомляється, що в Курській області один з українських безпілотників виявив північнокорейські гаубиці в укритті за деревами, після чого передав координати артилерійським підрозділам. Вогонь було відкрито з реактивних систем залпового вогню HIMARS, що використовують касетні боєприпаси M30. Розірвавшись над цілями, ракета розкидала сотні суббоєприпасів, що могло завдати значної шкоди як техніці, так і екіпажам.

"Удар міг пошкодити або знищити значну частину M1989, які Північна Корея поставила в Росію, щоб компенсувати втрати Росії в артилерії та іншій важкій техніці", — йдеться в матеріалі.

Війська КНДР у Курській області

Зазначається, що Північна Корея могла передати значну кількість озброєнь, включно із сотнями гаубиць M1989, протитанковими ракетними комплексами, реактивними системами залпового вогню і засобами ППО.

Крім того, як раніше повідомлялося, Північна Корея направила на російську територію військові контингенти, які беруть участь у бойових діях у Курській області. Нещодавні сутички в районі Курська призвели до важких втрат серед північнокорейських і російських військ, однак у Пхеньяна залишаються значні резерви техніки та особового складу.