Украинский HIMARS поразил три северокорейских САУ в Курской области: детали операции (видео)

Против САУ M1989 Koksan были применены кассетные боеприпасы M30, которые нанесли значительный урон артиллерии и расчетам противника.

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Силы обороны Украины на Курском направлении 18 марта успешно поразили три северокорейские САУ M1989 Koksan. Благодаря слаженным действия 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ вражеская техника была выявлена, после чего по ней был нанесен удар системой HIMARS. Обозреватели Forbes поделились новыми деталями операции.

Сообщается, что в Курской области один из украинских беспилотников обнаружил северокорейские гаубицы в укрытии за деревьями, после чего передал координаты артиллерийским подразделениям. Огонь был открыт из реактивных систем залпового огня HIMARS, использующих кассетные боеприпасы M30. Разорвавшись над целями, ракета разбросала сотни суббоеприпасов, что могло нанести значительный урон как технике, так и экипажам.

"Удар мог повредить или уничтожить значительную часть M1989, которые Северная Корея поставила в Россию, чтобы восполнить потери России в артиллерии и другой тяжелой технике", — говорится в материале.

Войска КНДР в Курской области

Отмечается, что Северная Корея могла передать значительное количество вооружений, включая сотни гаубиц M1989, противотанковые ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и средства ПВО.

Кроме того, как ранее сообщалось, Северная Корея направила на российскую территорию военные контингенты, которые участвуют в боевых действиях в Курской области. Недавние столкновения в районе Курска привели к тяжелым потерям среди северокорейских и российских войск, однако у Пхеньяна остаются значительные резервы техники и личного состава.