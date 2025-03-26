Є загрози безпеці: The Atlantic опублікувало повні скриншоти Signal з планом атаки на хуситів

У Білому домі заявили, що секретних даних Пентагону у чаті не було, але все ж не радили їх публікувати, розповіли журналісти.

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Американське видання The Atlantic опублікувало повне листування в Signal топчиновників Білого дому, які планували удар по проксі Ірану — хуситах в Ємені. Редакція вислухала заяви посадовців, які запевняли, що ніяких секретів у чаті не було. Після цього вирішили показати читачам зміст листування. Журналісти пояснили, що проблема стосується безпеки військових Сполучених Штатів Америки під час реалізації спеціальних операцій. Скриншоти секретного чату в Signal з'явились на сайті видання.

Журналісти нагадали вислови топчиновників, які переконували в тому, що присутність редактора The Atlantic в чаті Signal не несе ніякої загрози безпеці США. Тим часом видання навело фрагмент публікацій міністра оборони Піта Гегсета. У його повідомленнях точно вказано час вильоту американських літаків. На думку редакції, якби інформація потрапила до рук ворогів, то військові були б у небезпеці.

"Якби цей текст отримав хтось, хто вороже ставиться до американських інтересів — або хтось просто нерозсудливий і має доступ до соціальних медіа — у хуситів був би час підготуватися до того, що мало бути раптовим нападом на їхні опорні пункти. Наслідки для американських пілотів могли бути катастрофічними", — пояснили журналісти.

The Atlantic про Signal - допис Піта Гегсета з деталями атаки на хуситів

The Atlantic про Signal — деталі

The Atlantic опублікувало 17 скриншотів листування у чаті Signal. Перший допис датований 11 березня, коли до чату додали головного редактора Джеффрі Голдберга, останні — 15 березня, коли журналіст вийшов з чату. Також є скриншоти з переліком учасників розмови, у якому видно імена топпосадовців Білого дому, відповідальних за оборону та безпеку.

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Медіа навело позицію директорки національної розвідки Тулсі Габбард і директора Центрального розвідувального управління Джона Реткліффа. Зі слів топчиновників, які виступали в Сенаті, у чаті Signal не було секретних даних. Про це ж сказав президента Дональд Трамп. Медіа відправило запити в ЦРУ, Міноборони, розвідку, Білий дім, щоб уточнити, чи можна публікувати деталі чату, якщо там немає нічого загрозливого для безпеки. Відповідь отримали лише від спікерки Білого дому Керолайн Левітт. Левітт підтвердила, що секретів немає, але це не означає, що адміністрація заохочує публікацію листування. З огляду на публічні заяви топчиновників The Atlantic вирішило опублікувати повне листування Signal, лише приховавши ім'я представника розвідки, який працює під прикриттям, ідеться у статті.

Зазначимо, Фокус писав про історію The Atlantic та Signal. Головний редактор Джеффрі Голдберг розповів, що 11 березня його додали до секретного чату, учасниками якого були топпосадоваці Білого дому. При цьому до чату його додав радник з нацбезпеки Майкл Волц. Зі слів журналіста, спершу він думав, що його намагаються обманути кіберзлочинці. Але 14 березня користувач з ніком "Піт Гегсет" опублікував план удару по хуситах, а за дві години атака дійсно відбулась. Про свої враження від листування найвищих чиновників США, які знехтували усіма протоколами безпеки, редактор розповів 24 березня.

Нагадуємо, 25 березня розвідувальна спільнота США опублікувала нову доповідь про загрози національній безпеці та про країни, які протистоять американцям.