Военная операция Сил обороны Украины в Курской области была сопряжена с дипломатическим кризисом в отношениях Киева и Вашингтона. У американцев это вторжение серьезно подорвало доверие, поскольку украинские силы использовали их технику без согласования. Тем не менее США военную поддержку не остановили, чтобы не оставить украинских бойцов безоружными.

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Журналисты The New York Times в своем материале рассказали о скрытых аспектах взаимодействия Украины и США в ходе Курской операции, которая была проведена в условиях строгой секретности.

Для Украины операция на территории РФ стала частью более широкой стратегии, где одной из главных целей был контроль российской земли, что могло сыграть ключевую роль в возможных будущих переговорах о мире. Это также позволило продемонстрировать полную независимость украинских военных действий, несмотря на предупреждения американских партнеров о рисках.

Однако, как пишет издание, операция была проведена с явным нарушением взаимных договоренностей с партнерами по коалиции, включая США. Украинские войска пересекли территорию России в районе Курска, что стало серьезным нарушением доверия со стороны США, с которыми Киев сохранял тесное сотрудничество.

В результате американская сторона оказалась в затруднительном положении, так как операция нарушала ранее согласованные линии, которые должны были гарантировать использование западного вооружения, включая системы HIMARS и разведывательные данные.

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В то же время ЦРУ было осведомлено о подготовке к вторжению, но предостерегло Киев от использования поставляемого оружия в атаке на российскую территорию. Таким образом операция была не только нарушением политического согласия, но и подвергала опасности жизни украинских солдат, которые оказались бы незащищенными без западной помощи.

"Это был не почти шантаж, это был шантаж", — сказал высокопоставленный представитель Пентагона.

Дело в том, что предоставленное Штатами дальнобойное вооружение должно было сдерживать россиян на Харьковском направлении, но командование ВСУ приняло решение использовать его для наступательных действий на территории РФ.

США не отказались от военной поддержки: в чем причина

Российские вооруженные силы оперативно отреагировали на угрозу, развернув силы в районе Курска и Суджи. В ответ на украинскую атаку было организовано контрнаступление с использованием беспилотников, артиллерии и авиации. Особую роль сыграли подразделения Северной Кореи, переброшенные для поддержки российской армии.

В итоге администрация Белого дома поддержала применение ATACMS по военным целям на территории РФ, и в частности, по военному бункеру, где северокорейский генерал Ким Ен Бок встречался со своими российскими коллегами.

Тем не менее, отметили журналисты, к марту 2025 года значительная часть территории, занятой украинскими войсками, была возвращена под контроль России. Бои сопровождались интенсивными артиллерийскими ударами и ракетными атаками, в которых ключевую роль сыграла система HIMARS, поставленная Украине американцами. Однако с сокращением западной поддержки эффективность Сил обороны снизилась, что привело к их постепенному отступлению.

Напомним, 18 марта Силы обороны Украины на Курском направлении успешно поразили три северокорейские САУ M1989 Koksan. В ходе атаки были применены кассетные боеприпасы M30, которые нанесли значительный урон артиллерии и расчетам противника.