Юмор и недоумение: как в США отреагировали на скандал с чатом с ударом по Йемену

В чат под названием "Houthi PC small group", где были топ-чиновники Белого дома случайно добавили главреда издания The Atlantic Джеффри Голдберга. Он рассказал о своем опыте и спровоцировал грандиозный скандал.

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В США продолжается скандал связанный с уровнем доступа к секретной информации. Журналист Джеффри Голдберг из The Atlantic случайно оказался в эпицентре обсуждения удара США по Йемену, когда его добавили в групповой чат, где это обговаривалось. И теперь в Белом доме пытаются решить проблему, отрицая слова Голдберга. Фокус собрал реакции на инцидент с чатом, в которых оказались замешаны министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и прочие высокопоставленные чиновники правительства США.

Реакция Дональда Трампа на добавление журналиста в чат, где обсуждался удар по Йемену

Скандал с чатом в мессенджере Signal, где члены администрации президента США Дональда Трампа обсуждали удары по Йемену стартовал с заявления Джеффри Голдберга из The Atlantic. Он утверждает, что 11 марта — за четыре дня до американских ударов в Йемене — он получил в Signal запрос от пользователя по имени Майкл Уолтц, советника Трампа по нацбезопасности.

Приняв запрос, журналист оказался в чате под названием "Houthi PC small group" (PC — principals committee, так в США обозначают группу топ-чиновников по вопросам национальной безопасности).

В чате было 18 человек, аккаунты, писавшие от имени главы Пентагона Пита Хегсета, госсекретаря Марко Рубио, главы Национальной разведки Тулси Габбард, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника Трампа Стива Уиткоффа, самого Уолтца и главы аппарата Дональда Трампа Сьюзи Уайлз.

Сообщение, которым участники чата отреагировали на удар по йеменским хуситам Фото: The Atlantic

Все они обсуждали детали планирования и обсуждения удара американских войск по Йемену, который состоялся 15 марта. Из деталей, которые там были, главный редактор The Atlantic сделал вывод, что группа была настоящей. Он опубликовал некоторые скриншоты, но отметил, что в чате также была и секретная информация вроде характеристик оружия, которую он не стал обнародовать.

Реакция участников чата

После заявления Джеффри Голдберга, президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что он не знал об инциденте. "Я ничего об этом не знаю. Я не большой поклонник The Atlantic. Для меня это журнал, который прекращает свою деятельность", — сказал Трамп. Позже представитель Белого дома сообщил, что расследование ведется, и Трамп был проинформирован о нем.

Когда о чате спросили Пита Хегсета, то министр обороны США заявил, что Джеффри Голдберг "крайне лживый и дискредитированный журналист", который занимается мистификациями.

Пит Хегсет заявил, что главред The Atlantic "торгует мусором"

"Это парень, который торгует мусором. Вот что он делает", — добавил Хегсет.

Он похвалил американские войска, сражающиеся с хуситами в Йемене, и раскритиковал администрацию Байдена за ее бездействие.

А когда репортер спросил Хегсета, почему эти подробности военной операции против йеменских хуситов были переданы по Signal, министр обороны США заявил, что никто не отправлял текстовые сообщения с планами войны.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Джеффри Голдберг хорошо известен "своей склонностью к сенсациям". Она утверждает, что военные планы не обсуждались, в ветку не отправлялись никакие секретные материалы и что юрисконсульт Белого дома предоставил руководящие указания по ряду различных платформ для общения высших должностных лиц президента "настолько безопасно и эффективно, насколько это возможно".

"Белый дом изучает, как номер Голдберга был непреднамеренно добавлен в ветку. Благодаря сильному и решительному руководству президента Трампа и всех в группе, удары хуситов были успешными и эффективными. Террористы были убиты, и это самое главное для президента Трампа", — сообщила Ливитт. Она также отметила, что Уолтца не уволят, вопреки требованиям демократов.

Реакция Джеффри Голдберга и кому принадлежит The Atlantic

Сам Джеффри Голдберг отреагировал на заявления Белого дома, еще раз заявив, что планы войны против йеменских хуситов обсуждались в чате. Снова повторил, что не опубликовал секретную информацию, которая там содержалась и скромно заявил, что издания The Atlantic все в порядке и оно не закрывается вопреки заявлениям Трампа.

Джеффри Голдберг заявил, что видел секретную информацию в чате синовников Белого дома

Стоит отметить, что журнал The Atlantic издавался в Бостоне и его история насчитывает более 160 лет. В 1999 году его купил медиамагнат Дэвид Брэдли и перевез в Вашингтон. Сейчас издание принадлежит Лорен Пауэлл Джобс, вдове основателя Apple Стива Джобса, проживающей в Калифорнии.

Вдова Джобса расширяет свой медиапортфель через агентство Emerson, и также инвестировала в такие стартапы в сфере СМИ, как Axios и OZY Media, а также в кино- и телепроизводственную компанию Anonymous Content. Она также предоставляла гранты некоммерческим новостным редакциям, таким как ProPublica и The Marshall Project, и правозащитным группам, таким как Committee to Protect Journalists.

Критика Белого дома и злорадство Хиллари Клинтон

Ожидаемо, что с критикой выступили демократы, которые заявили, что добавление в чат Джеффри Голдберга ставит под угрозу национальную безопасность США, логично предположив, что Джеффри сообщил о своем опыте, но также в секретных чатах могли оказаться те, кто потом об этом не распространялся.

Удар по йеменским хуситам, который и обсуждался в чате

В итоге директор Национальной разведки Тулси Габбард и директор ЦРУ Джон Рэтклифф, которые оба были включены в цепочку сообщений, будут давать показания на слушаниях по международным угрозам в Комитете Сената по разведке.

Не скрывая злорадства отреагировала на новость Хиллари Клинтон, которую Дональд Трамп и его соратники, включая Марко Рубио требовали даже посадить в тюрьму, после того, как на ее личном сервере обнаружили секретную информацию после ее службы в качестве госсекретаря.

"Вы, должно быть, шутите", — едко написала Клинтон в соцсети Х, сделав репост новости Голдберга.

Пост Хиллари Клинтон Фото: Скриншот

А известный телеведущий Джон Стюарт пошутил, что раньше журналистам надо было завоевывать доверие своих источников, чтобы получить доступ к военным документам. А теперь им просто надо ждать, пока "советник по национальной безопасности отвлечется на Белый лотос, пока он настраивает свой групповой чат "Бомбардируйте Йемен".

Джон Стюарт пошутил, что возможно он тоже есть в том самом чате Белого дома

"Кстати, я, возможно, тоже есть в этом групповом чате. Не знаю. Я не проверяю свои групповые чаты", — иронично отметил Стюарт.

Отметим, Фокус писал о скандалах в США, связанных с утечкой секретной информации. Например, Дональд Трамп после первой каденции на посту президента подозревался в том, что забрал домой секретные папки.