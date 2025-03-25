Гумор і здивування: як у США відреагували на скандал із чатом з ударом по Ємену

У чат під назвою "Houthi PC small group", де були топ-чиновники Білого дому випадково додали головного редактора видання The Atlantic Джеффрі Голдберга. Він розповів про свій досвід і спровокував грандіозний скандал.

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У США триває скандал пов'язаний з рівнем доступу до секретної інформації. Журналіст Джеффрі Голдберг з The Atlantic випадково опинився в епіцентрі обговорення удару США по Ємену, коли його додали в груповий чат, де це обговорювалося. І тепер у Білому домі намагаються вирішити проблему, заперечуючи слова Голдберга. Фокус зібрав реакції на інцидент із чатом, у яких виявилися замішані міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо та інші високопоставлені чиновники уряду США.

Реакція Дональда Трампа на додавання журналіста в чат, де обговорювали удар по Ємену

Скандал із чатом у месенджері Signal, де члени адміністрації президента США Дональда Трампа обговорювали удари по Ємену, стартував із заяви Джеффрі Голдберга з The Atlantic. Він стверджує, що 11 березня — за чотири дні до американських ударів у Ємені — він отримав у Signal запит від користувача на ім'я Майкл Волтц, радника Трампа з нацбезпеки.

Прийнявши запит, журналіст опинився в чаті під назвою "Houthi PC small group" (PC — principals committee, так у США позначають групу топ-чиновників із питань національної безпеки).

У чаті було 18 осіб, акаунти, які писали від імені глави Пентагону Піта Хегсета, держсекретаря Марко Рубіо, глави Національної розвідки Тулсі Габбард, директора ЦРУ Джона Реткліффа, радника Трампа Стіва Віткоффа, самого Волтца і глави апарату Дональда Трампа Сьюзі Вайлз.

Повідомлення, яким учасники чату відреагували на удар по єменських хуситах Фото: The Atlantic

Усі вони обговорювали деталі планування та обговорення удару американських військ по Ємену, який відбувся 15 березня. З деталей, які там були, головний редактор The Atlantic зробив висновок, що група була справжньою. Він опублікував деякі скріншоти, але зазначив, що в чаті також була і секретна інформація на кшталт характеристик зброї, яку він не став оприлюднювати.

Реакція учасників чату

Після заяви Джеффрі Голдберга, президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі, що він не знав про інцидент. "Я нічого про це не знаю. Я не великий шанувальник The Atlantic. Для мене це журнал, який припиняє свою діяльність", — сказав Трамп. Пізніше представник Білого дому повідомив, що розслідування ведеться, і Трамп був проінформований про нього.

Коли про чат запитали Піта Гегсета, то міністр оборони США заявив, що Джеффрі Голдберг "вкрай брехливий і дискредитований журналіст", який займається містифікаціями.

Піт Гегсет заявив, що головний редактор The Atlantic "торгує сміттям"

"Це хлопець, який торгує сміттям. Ось що він робить", — додав Гегсет.

Він похвалив американські війська, що борються з хуситами в Ємені, і розкритикував адміністрацію Байдена за її бездіяльність.

А коли репортер запитав Хегсета, чому ці подробиці військової операції проти єменських хуситів було передано по Signal, міністр оборони США заявив, що ніхто не надсилав текстових повідомлень із планами війни.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Джеффрі Голдберг добре відомий "своєю схильністю до сенсацій". Вона стверджує, що військові плани не обговорювали, у гілку не надсилали жодних секретних матеріалів, і що юрисконсульт Білого дому надав керівні вказівки щодо низки різних платформ для спілкування вищих посадовців президента "настільки безпечно й ефективно, наскільки це можливо".

"Білий дім вивчає, як номер Голдберга було ненавмисно додано в гілку. Завдяки сильному і рішучому керівництву президента Трампа і всіх у групі, удари хуситів були успішними та ефективними. Терористи були вбиті, і це найголовніше для президента Трампа", — повідомила Лівітт. Вона також зазначила, що Волтца не звільнять, всупереч вимогам демократів.

Реакція Джеффрі Голдберга і кому належить The Atlantic

Сам Джеффрі Голдберг відреагував на заяви Білого дому, ще раз заявивши, що плани війни проти єменських хуситів обговорювалися в чаті. Знову повторив, що не опублікував секретну інформацію, яка там містилася, і скромно заявив, що з виданням The Atlantic усе гаразд і воно не закривається всупереч заявам Трампа.

Джеффрі Голдберг заявив, що бачив секретну інформацію в чаті синовників Білого дому

Варто зазначити, що журнал The Atlantic видавався в Бостоні і його історія налічує понад 160 років. У 1999 році його купив медіамагнат Девід Бредлі і перевіз до Вашингтона. Зараз видання належить Лорен Пауелл Джобс, вдові засновника Apple Стіва Джобса, яка проживає в Каліфорнії.

Вдова Джобса розширює свій медіапортфель через агентство Emerson, і також інвестувала в такі стартапи у сфері ЗМІ, як Axios і OZY Media, а також у кіно- і телевиробничу компанію Anonymous Content. Вона також надавала гранти некомерційним новинним редакціям, як-от ProPublica і The Marshall Project, і правозахисним групам, як-от Committee to Protect Journalists.

Критика Білого дому і зловтіха Гілларі Клінтон

Очікувано, що з критикою виступили демократи, які заявили, що додавання в чат Джеффрі Голдберга ставить під загрозу національну безпеку США, логічно припустивши, що Джеффрі повідомив про свій досвід, але також у секретних чатах могли опинитися ті, хто потім про це не поширювався.

Удар по єменських хуситах, який і обговорювався в чаті

У підсумку директор Національної розвідки Тулсі Габбард і директор ЦРУ Джон Реткліфф, яких обох включили до ланцюжка повідомлень, даватимуть свідчення на слуханнях щодо міжнародних загроз у Комітеті Сенату з розвідки.

Не приховуючи зловтіхи відреагувала на новину Гілларі Клінтон, яку Дональд Трамп і його соратники, включно з Марко Рубіо, вимагали навіть посадити до в'язниці, після того, як на її особистому сервері виявили секретну інформацію після її служби як держсекретаря.

"Ви, мабуть, жартуєте", — їдко написала Клінтон у соцмережі Х, зробивши репост новини Голдберга.

Пост Гілларі Клінтон Фото: Скриншот

А відомий телеведучий Джон Стюарт пожартував, що раніше журналістам треба було завойовувати довіру своїх джерел, щоб отримати доступ до військових документів. А тепер їм просто треба чекати, поки "радник із національної безпеки відволічеться на Білий лотос, поки він налаштовує свій груповий чат "Бомбардуйте Ємен".

Джон Стюарт пожартував, що можливо він теж є в тому самому чаті Білого дому

"До речі, я, можливо, теж є в цьому груповому чаті. Не знаю. Я не перевіряю свої групові чати", — іронічно зазначив Стюарт.

Зазначимо, Фокус писав про скандали в США, пов'язані з витоком секретної інформації. Наприклад, Дональд Трамп після першої каденції на посаді президента підозрювався в тому, що забрав додому секретні папки.