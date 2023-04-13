"Не здивуюся": витік документів Пентагону міг організувати Байден, — Трамп
Експрезидент США порадив спецпрокурору провести розслідування щодо чинного лідера Білого дому, оскільки він не сумнівається у причетності команди Байдена до того, що сталося.
До "витоку" секретних документів Пентагону може бути причетним президент країни Джо Байден. Про це сьогодні, 13 квітня, заявив експрезидент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
"Спецпрокурору слід провести розслідування щодо Байдена, можливо, він стоїть за витоком. Мене не здивувало б ніщо з того, що стосується цієї групи", — пише Трамп.
Він підкреслив, що США ніколи ще не зазнавали "такого приниження" через витік секретних даних. Цей "злив" — найсерйозніший в історії США.
Витік секретних даних Пентагону
Нагадаємо, що в США розслідують витік секретних даних Пентагону. До мережі потрапило близько 100 документів Міноборони США.
10 квітня американське видання The Hill повідомляло, що витік інформації з американських військових джерел завдає серйозного удару по військових зусиллях України.
Крім того, як повідомлялося, телеканал Fox News у вівторок, 11 квітня, повідомив, що "злив" документів США щодо України міг статися за межами Пентагону. За інформацією журналістів, деякі дані були підготовлені ЦРУ та АНБ, а співробітникам Міноборони нелегко отримати доступ до них.
Як раніше писав Фокус, низка розслідувачів поставили під сумнів правдивість цих даних. Зокрема, OSINT-група Molfar знайшла докази, що документи можуть бути підробкою.
13 квітня в США заявили, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш занадто зговірливий з Росією.
12 квітня міністр оборони України Олексій Рєніков назвав оприлюднені дані "суміштю правдивої та хибної інформації".