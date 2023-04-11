Витік даних розвідки США шкодить військовим зусиллям України та показує недоліки, — The Hill

"Злиті" документи містять інформацію про кількість боєприпасів та українську ППО. В одному з файлів, за словами журналістів, сказано, що ракети для C-300 закінчаться у травні, а ракетна система SA-11 Gadfly буде вичерпана вже в березні.

Related video

Найбільший за останнє десятиліття витік інформації з американських військових джерел завдає серйозного удару по військових зусиллях України, створюючи загрозу для розвідки Києва перед очікуваним контрнаступом навесні 2023 року. Про це пише американська газета The Hill у матеріалі, опублікованому 10 квітня.

Засекречені документи, що просочилися в соцмережі, містять докладну інформацію про боєприпаси, підготовку та системи ППО в критичний момент боротьби. Пентагон досі перевіряє достовірність документів.

Десятки секретних документів США та НАТО, деякі з грифом "цілком секретно", почали просочуватися в Інтернет ще в січні, а потім потрапили до Twitter і Telegram і привернули до себе увагу минулого тижня.

Попри те, що в цих матеріалах міститься інформація про стан конфлікту лише до березня, вони дають уявлення про військовий потенціал України, включаючи чисельність батальйонів, підготовку сучасного озброєння та розгортання важких бойових машин, як-от танки Leopard 2, пишуть журналісти.

За даними американського ЗМІ, документи також дають уявлення про недоліки Києва, принаймні в одному документі описується, що в країні незабаром можуть закінчитися боєприпаси для радянських протиповітряних ракетних систем, що відкриває потенційну вразливість у системах ППО України.

Курт Волкер, науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, сказав, що витік викликає занепокоєння, оскільки він дає світові "миттєвий знімок" оцінок та суджень США про війну в Україні.

"Це сигнал українцям, росіянам, іншим: "Ось що ми думаємо". Це може дати деякі підказки щодо якості нашої інформації, звідки ми її отримуємо... що змусить людей, на яких ми збираємо інформацію, закрити цю тему", — розповів Волкер.

Як стверджують журналісти, можливо, найтривожніший витік містить інформацію про українську протиповітряну оборону. Так, в одному з документів, датованому лютим поточного року, йдеться, що ракети для C-300 закінчаться до травня, а ракетну систему SA-11 Gadfly буде вичерпано до кінця березня. За даними НАТО, обидві системи становлять 89% ППО України та відіграють вирішальну роль у відображенні частих російських ракетних ударів.

Російські військові блогери вже широко розповсюдили документи, що просочилися, у тому числі ті, в яких оцінюється кількість систем ППО і літаків, таких як винищувачі, розгорнутих Україною.

В оцінці НАТО також йдеться, що Україна зможе витримати ще лише кілька хвиль російських ракетних ударів, і при цьому наводиться карта розташування систем ППО.

Джон Гербст, старший директор Центру Євразії Атлантичної ради та колишній посол США в Україні, назвав інформацію про протиповітряну оборону України "найневдалішою" частиною витоку документів. При цьому він сказав, що жоден із документів не містить жодної критичної інформації, яка не була б вже відома союзникам з НАТО та російської розвідки.

"Я не думаю, що є якісь сумніви в тому, що в результаті витоку інформації було завдано певної шкоди військовим зусиллям України. Але чи була ця шкода надмірною? Мабуть, ні", — припустив Хербст.

Інші документи пояснюють силу та можливості українських бригад, а також те, на яких системах озброєння тренувалася Україна. В одному з лютневих документів оцінюється кількість танків, бойових машин піхоти та артилерійських підрозділів, які перебувають на озброєнні України.

Витік викликає занепокоєння у США, оскільки Росія може з'ясувати, як Пентагон збирає найважливіші розвіддані про російські сили та можливості. Документи містять інформацію не лише про сили України, а й докладну оцінку російської армії, від танків до артилерії та літаків.

Незрозуміло, скільки документів нині циркулює в Інтернеті, але, згідно з декількома звітами та аналітиками, у мережі з'явилося не менше 100 окремих документів.

Реакція Пентагону

Пентагон у понеділок відмовився коментувати розмір та масштаб витоку, повідомивши, що Міністерство оборони все ще розслідує це питання.

"Міністерство оборони цілодобово працює над вивченням масштабів поширення, оцінкою наслідків та нашими заходами щодо пом'якшення наслідків. Ми все ще розслідуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми. Були зроблені кроки з більш ретельного вивчення того, як і кому поширюється подібна інформація. Ми також все ще намагаємося оцінити, що може бути там", — сказав журналістам Кріс Мігер, помічник міністра оборони США у зв'язках із громадськістю.

Мігер також повідомив, що формат документів "схожий на той, який використовується для щоденного надання нашим вищим керівникам оновленої інформації про операції в Україні та Росії, а також інших розвідувальних даних", і "є дуже серйозним ризиком для національної безпеки".

Минулого тижня Пентагон заявив, що вивчає виток документів і передав офіційне кримінальне розслідування щодо них до Міністерства юстиції. У понеділок офіційні особи США заявили, що розслідування є "першочерговим завданням", і закликали до обережності щодо документів, зазначивши, що деякі з них були змінені.

Витік секретних документів США — що відомо

10 квітня ізраїльські ЗМІ повідомили, що згідно з "таємними документами" Пентагону, які втекли в мережу, Ізраїль нібито збирається постачати Україні летальне озброєння. Того ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, коментуючи цю інформацію, заявив, що Єрусалим не давав дозволу на постачання Україні летального озброєння.

9 квітня американський телеканал CNN з'ясував, що українське військове командування вимушено змінило частину військових планів через витік секретних документів щодо майбутнього контрнаступу. При цьому Пентагон змушений скоротити потік надсекретних документів та посилить за ними контроль.

Нагадаємо, 10 березня Фокус зібрав всю інформацію про витік секретних даних американської розвідки, яка була відома на той момент.

Також нагадаємо, що 9 квітня розслідувачі Bellingcat з'ясували приблизний термін "зливів" документів Пентагону. Деякі файли почали з'являтись у січні 2023 року на Discord-серверах для геймерів.

Про появу "таємних військових документів" щодо планів НАТО щодо подальшої підтримки ЗСУ стало відомо 7 квітня. У Вашингтоні були впевнені, що за цим стоїть Кремль.