Утечка данных разведки США вредит военным усилиям Украины и показывают недостатки, — The Hill

"Слитые" документы содержат информацию о количестве боеприпасов и украинской ПВО. В одном из файлов, по словам журналистов, сказано, что ракеты для C-300 закончатся к маю, а ракетная система SA-11 Gadfly будет исчерпана уже в марте.

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Крупнейшая за последнее десятилетие утечка информации из американских военных источников наносит серьезный удар по военным усилиям Украины, создавая угрозу для разведки Киева перед ожидаемым контрнаступлением весной 2023 года. Об этом пишет американская газета The Hill в материале, опубликованном 10 апреля.

Засекреченные документы, просочившиеся в соцсети, содержат подробную информацию о боеприпасах, подготовке и системах ПВО в критический момент борьбы. Пентагон все еще проверяет достоверность документов.

Десятки секретных документов США и НАТО, некоторые с грифом "совершенно секретно", начали просачиваться в Интернет еще в январе, а затем попали в Twitter и Telegram и привлекли к себе внимание на прошлой неделе.

Несмотря на то, что в этих материалах содержится информация о состоянии конфликта только до марта, они дают представление о военном потенциале Украины, включая численность батальонов, подготовку современного вооружения и развертывание тяжелых боевых машин, таких как танки Leopard 2, пишут журналисты.

По данным американского СМИ, документы также дают представление о недостатках Киева, по крайней мере, в одном документе описывается, что в стране скоро могут закончиться боеприпасы для советских противовоздушных ракетных систем, что открывает потенциальную уязвимость в системах ПВО Украины.

Курт Волкер, научный сотрудник Центра анализа европейской политики, сказал, что утечка вызывает беспокойство, поскольку она дает миру "моментальный снимок" оценок и суждений США о войне в Украине.

"Это сигнал украинцам, россиянам, другим: "Вот что мы думаем". Это может дать некоторые подсказки относительно качества нашей информации, откуда мы ее получаем… что заставит людей, на которых мы собираем информацию, закрыть эту тему", — рассказал Волкер.

Как утверждают журналисты, возможно, самая тревожная утечка содержит информацию об украинской противовоздушной обороне. Так, в одном из документов, датированном февралем текущего года, говорится, что ракеты для C-300 закончатся к маю, а ракетная система SA-11 Gadfly будет исчерпана к концу марта. По данным НАТО, обе системы составляют 89% ПВО Украины и играют решающую роль в отражении частых российских ракетных ударов.

Российские военные блоггеры уже широко распространили просочившиеся документы, в том числе те, в которых оценивается количество систем ПВО и самолетов, таких как истребители, развернутых Украиной.

В оценке НАТО также говорится, что Украина сможет выдержать еще только несколько волн российских ракетных ударов, и при этом приводится карта расположения систем ПВО.

Джон Хербст, старший директор Центра Евразии Атлантического совета и бывший посол США в Украине, назвал информацию о противовоздушной обороне Украины "самой неудачной" частью утечки документов. При этом он сказал, что ни один из документов не содержит никакой критической информации, которая не была бы уже известна союзникам по НАТО и российской разведке.

"Я не думаю, что есть какие-либо сомнения в том, что в результате утечки информации был нанесен определенный ущерб военным усилиям Украины. Но был ли этот ущерб чрезмерным? Вероятно, нет", — предположил Хербст.

Другие документы объясняют силу и возможности украинских бригад, а также то, на каких системах вооружения тренировалась Украина. В одном из февральских документов оценивается количество танков, боевых машин пехоты и артиллерийских подразделений, находящихся на вооружении Украины.

Утечка вызывает беспокойство у США, поскольку Россия может выяснить, как Пентагон собирает важнейшие разведданные о российских силах и возможностях. Документы содержат информацию не только о силах Украины, но и подробную оценку российской армии, от танков до артиллерии и самолетов.

Неясно, сколько документов в настоящее время циркулирует в Интернете, но, согласно нескольким отчетам и аналитикам, в сети появилось не менее 100 отдельных документов.

Реакция Пентагона

Пентагон в понедельник отказался комментировать размер и масштаб утечки, сообщив, что Министерство обороны все еще расследует этот вопрос.

"Министерство обороны круглосуточно работает над изучением масштабов распространения, оценкой последствий и нашими мерами по смягчению последствий. Мы все еще расследуем, как это произошло, а также масштабы проблемы. Были предприняты шаги по более тщательному изучению того, как и кому распространяется подобная информация. Мы также все еще пытаемся оценить, что может быть там", — сказал журналистам Крис Мигер, помощник министра обороны США по связям с общественностью.

Мигер также сообщил, что формат документов "похож на тот, который используется для ежедневного предоставления нашим высшим руководителям обновленной информации об операциях на Украине и в России, а также других разведывательных данных", и "представляет собой очень серьезный риск для национальной безопасности".

На прошлой неделе Пентагон заявил, что изучает утечки документов и передал официальное уголовное расследование по ним в Министерство юстиции. В понедельник официальные лица США заявили, что расследование является "первоочередной задачей", и призвали к осторожности при изучении документов, отметив, что некоторые из них были изменены.

Утечка секретных документов США — что известно

10 апреля израильские СМИ сообщили, что согласно утекшим в сеть "секретным документам" Пентагона, Израиль якобы собирается поставлять Украине летальное вооружение. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя эту информацию, заявил, что Иерусалим не давал разрешение на поставки Украине летального вооружения.

9 апреля американский телеканал CNN выяснил, что украинское военное командование вынужденно изменило часть военных планов из-за утечки секретных документов о будущем контрнаступлении. При этом Пентагон вынужден сократить поток сверхсекретных документов и усилит за ними контроль.

Напомним, 10 марта Фокус собрал всю информацию об утечке секретных данных американской разведки, которая была известна на тот момент.

Также напомним, что 9 апреля расследователи Bellingcat выяснили примерный срок "сливов" документов Пентагона. Некоторые файлы начали появляться в январе 2023 года на Discord-серверах для геймеров.

О появлении "секретных военных документов" о планах НАТО по дальнейшей поддержке ВСУ стало известно 7 апреля. В Вашингтоне были уверены, что за этим стоит Кремль.