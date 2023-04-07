США считают Россию причастной к утечке "документов" о контрнаступлении ВСУ, — Reuters

По информации анонимных американских чиновников, опубликованные в сети данные не имеют ничего общего с реальными планами Украины на поле боя. В Пентагоне проводят собственное расследование.

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В Соединенных Штатах Америки считают, что Российская Федерация стоит за утечкой "секретных документов" о контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Об этом порталу "Reuters" сообщили американские чиновники.

По их словам, Кремль или другие пророссийские силы могут быть причастны к тому, что "секретные военные документы США", которые якобы связаны с планами Украины, стали общедоступными.

"Обнародованные документы были изменены, чтобы уменьшить количество потерь, понесенных российскими войсками, заявили официальные лица США", – пишет издание.

Представители США, включая Пентагон, не захотели комментировать документы с грифом "Секретно" и "Совершенно секретно" и все из-за щекотливости самого вопроса.

"Мы знаем о сообщениях о публикациях в социальных сетях, и Министерство обороны рассматривает этот вопрос", — сказала спикер Пентагона Сабрина Сингх.

Утечка документов произошла на фоне разговоров о том, какие наступательные действия могут предпринять обе стороны конфликта во время второго года противостояния. Но, при этом, в них нет совершенно никакого понимания о военных планах Киева, который готовит контрнаступление.

Утечка "секретных документов" о контрнаступлении ВСУ: что говорят в ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале высказался на эту тему. По его мнению, если бы опубликованная в сеть информация несла ценность и у виновных был в доступе рабочий канал по получению разведывательных данных из Пентагона — они бы не стали его разрушать из-за инфоповода, который будет на слуху всего один день.

"Опубликованные данные скорее опираются на статистический анализ поставок, возможных оперативно-тактических замыслов, а также большой объем фиктивной информации. Это во-первых. И во-вторых: безусловно, любая война предусматривает постоянные попытки разведорганов вражеской стороны получить доступ к наработкам Генерального штаба. И если Россия действительно получила реальные сценарные заготовки – она вряд ли бы обнародовала их", — говорится в сообщении.

РФ продолжает попытки в любой способ перехватить инициативу, даже информационную, но при этом, как подметил Михаил Подоляк, реальные планы контрнаступления ВСУ россияне увидят первыми. Произойдет это на поле боя и уже очень скоро.

Напомним, 7 апреля сообщалось, что в сеть утекли документы США по контрнаступлению ВСУ из-за чего Пентагону пришлось начать собственное расследование. Хоть в них нет ни планов, ни дат касаемо контрнаступления, для российского военного командования они могут дать множество подсказок.