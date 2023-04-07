США вважають Росію причетною до витоку "документів" про контрнаступ ЗСУ, — Reuters

За інформацією анонімних американських чиновників, опубліковані в мережі дані не мають нічого спільного із реальними планами України на полі бою. У Пентагоні проводять власне розслідування.

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У Сполучених Штатах Америки вважають, що Російська Федерація стоїть за витоком "секретних документів" про контрнаступ Збройних сил України. Про це порталу "Reuters" повідомили американські чиновники.

За їхнiми словами, Кремль або інші проросійські сили можуть бути причетними до того, що "секретні воєнні документи США", які нібито пов'язані із планами України, стали загальнодоступними.

"Оприлюднені документи було змінено, щоб зменшити кількість втрат, завданих російськими військами, заявили офіційні особи США", – пише видання.

Представники США, включно Пентагон, не захотіли коментувати документи з грифом "Секретно" та "Цілком секретно" і все через делікатність самого питання.

"Ми знаємо про повідомлення публікації в соціальних мережах, і Міністерство оборони розглядає це питання", — сказала речник Пентагону Сабріна Сінгх.

Витік документів стався на тлі розмов про те, які наступальні дії можуть здійснити обидві сторони конфлікту під час другого року протистояння. Але, при цьому, у них немає жодного розуміння про воєнні плани Києва, який готує контрнаступ.

Витік "секретних документів" про контрнаступ ЗСУ: що говорять у ОП

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Telegram-каналі висловився на цю тему. На його думку, якби опублікована в мережу інформація несла цінність і у винних був у доступі робочий канал з отримання розвідувальних даних з Пентагону — вони не стали б його руйнувати через інфопривід, який буде на слуху лише один день.

"Опубліковані дані швидше спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації. Це по-перше. І по-друге: безумовно, будь-яка війна передбачає постійні спроби розвідорганів ворожої сторони отримати доступ до напрацювань Генерального штабу. І якщо Росія справді отримала реальні сценарні заготовки – вона навряд чи оприлюднила б їх", — йдеться в повідомленні.

РФ продовжує спроби будь-яким способом перехопити ініціативу, навіть інформаційну, але при цьому, як зауважив Михайло Подоляк, реальні плани контрнаступу ЗСУ росіяни побачать першими. Станеться це на полі бою і вже зовсiм скоро.

Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося, що в мережу "злили" документи США по контрнаступу ЗСУ, через що Пентагону довелося розпочати власне розслідування. Хоча вони не мiстять ні планів, ні дат щодо контрнаступу, для російського воєнного командування вони можуть дати безліч підказок.