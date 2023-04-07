Пентагон розпочав розслідування: у мережу потрапили документи США щодо контрнаступу ЗСУ, — NYT

За словами журналістів, у злитих документах не наводилося конкретних дат чи планів щодо українського контрнаступу. Однак для російського військового командування вони можуть дати багато підказок.

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Цього тижня в мережі були опубліковані секретні військові документи США, в яких йшлося про плани НАТО та Вашингтона щодо нарощування потужності ЗСУ перед контрнаступом. Про це пише видання The New York Times із посиланням на свої джерела.

За словами журналістів, Пентагон уже розпочав розслідування із цього приводу. Передбачається, що документи були змінені в деяких частинах, порівняно з їх первісним варіантом. Наприклад, було завищено американські оцінки втрат України та занижено втрати серед військовослужбовців РФ.

Також видання пише, що, на думку військових аналітиків, зміни у документах є спробою дезінформації з боку Москви. Однак у публікації були й фотографії, графіки, очікувані постачання зброї, чисельність військ та інше.

"Нам відомо про повідомлення в соціальних мережах, і департамент вивчає це питання", — сказала Сабріна Сінгх, заступник прессекретаря Пентагону.

У матеріалі йдеться, що у злитих документах не наводилося конкретних дат чи планів щодо українського контрнаступу. Однак для російського військового командування вони можуть дати багато підказок.

За словами аналітиків, буде складно оцінити вплив документів на бойові дії. Особливо найближчим часом.

"Незалежно від того, є ці документи справжніми чи ні, люди повинні бути обережні з усім, що публікується з російських джерел", — сказав Майкл Кофман, директор з російських досліджень інституту CNA в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

За словами журналістів, витік документів – перший прорив російської розвідки з початку повномасштабної війни. Так, вона може завдати шкоди обміну розвідданими між Штатами та Україною.

Генерал США Бен Ходжес заявив, що метою контрнаступу ЗСУ буде деокупація Криму. За його словами, успіхи ЗСУ на окупованих територіях можуть мати на росіян "руйнівний ефект".

Крім того, українські розвідники анонсували нові операції зі знищення ЗС РФ. У ГУР МО зізналися, що за рік війни "полюбили" ліквідувати окупантів за допомогою літальних апаратів. Розвідники звернулися до ворога із закликом приготуватися до атак "вдень і вночі".