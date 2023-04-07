"Це змінить усе": метою контрнаступу ЗСУ буде деокупація Криму, – генерал США

За словами американського генерала Бена Ходжеса, успіхи ЗСУ на окупованих територіях можуть справити на росіян "руйнівний ефект".

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Майбутній контрнаступ Збройних сил України буде спрямований на звільнення Кримського півострова. Про це заявив колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю виданню Deutsche Welle.

На думку американського генерала, деокупація Криму є пріоритетним завданням для ЗСУ, оскільки півострів є "вирішальною територією". Він припустив, що українці спочатку зосередяться на півострові і лише потім підуть на Донбас.

"Якщо звільнити Крим – це змінить усе", – стверджує Бен Ходжес.

Генерал вважає, що битви на сході України не вплинуть на стратегічну картину, навіть якщо "в радіусі 200 кілометрів від Бахмута вб'ють кожного російського солдата". При цьому він зазначив, що бої за Бахмут суттєво послабили ЗС РФ.

Ходжес також не виключає, що наступальні дії української армії на окупованих територіях можуть справити на росіян на "руйнівний ефект". За його словами, успіхи ЗСУ впливатимуть на психологічний стан російських солдатів і влади.

Нагадаємо, що 6 квітня спікер командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила про успіхи українських військових у Миколаївській області. За її словами, ворога вдалося суттєво відсунути на Кінбурнській косі.

За даними аналітика Американського інституту підприємництва Бреді Африка від 6 квітня, ЗС РФ вивезли військову техніку з місць зберігання на півночі Криму. Судячи з супутникових знімків, йдеться про танки, бронетехніку та артилерію.

Ще ми писали про те, що згідно із заявою представника проекту "Хочу жити" Віталія Матвієнка від 6 квітня, російські окупанти почали частіше здаватися в полон українцям. Матвієнко констатував, що багато росіян перебувають у поганому психологічному стані.