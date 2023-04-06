"Готуємо багато цікавого": розвідники анонсували нові операції зі знищення ЗС РФ (відео)

У ГУР МО зізнались, що за рік війни "полюбили" ліквідовувати окупантів за допомогою літальних апаратів. Розвідники звернулись до ворога із закликом приготуватися до атак "вдень і вночі".

Related video

У Головному управлінні розвідки Міноборони України "готують багато чого цікавого" для російських загарбників. Про це заявили на сторінці ГУР у соцмережах.

"А ми, знаєте, за останній рік дуже полюбили проводити операції з використанням літальних апаратів", — йдеться у пості.

У ГУР закликали окупантів приготуватися до нових знищень — вдень і вночі, на землі, у повітрі та на воді.

"Немає ще такого місця на Землі, де ви б могли сховатись, й ми б не дістали всіх, хто завдав такого горя нашій Батьківщині", — пообіцяли розвідники.

Нагадаємо, 6 квітня радник очільника ОП Михайло Подоляк назвав складові контрнаступу ЗСУ. За його словами, Росія не знала армії супротивника та сподівалась захопити частину українських територій без спротиву.

Також 6 квітня у мережі з’явилося відео знищення захисниками України ворожої РЛС "Репейник". Артилеристи успішно атакували новітню російську систему, яку називають ворогом дронів.

6 квітня керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що українські бійці "суттєво потіснили" російських армійців у Миколаївській області.

6 квітня заступник директора департаменту планування із застосування ГУ Нацгвардії України Микола Уршалович повідомив кількість заявок від добровольців на вступ до штурмових бригад "Гвардії наступу".