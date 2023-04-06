"Лютий ворог дронів": ЗСУ знищили новітню радіолокаційну станцію РФ "Репейник" (відео)

Нова російська розробка призначена для виявлення та супроводу дронів та безпілотників.

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Українські артилеристи перетворили на металолом новітню радіолокаційну станцію РФ "Репейник". Відео з місця подій публікують у соцмережах, передає Фокус.

Знищення відбулося, коли російські окупанти використовували техніку. Артилеристи Збройних сил України отримали координати та успішно ліквідували РЛС. У повідомленні йдеться, що влучним пострілом відзначилися бійці 45-ї окремої артилерійської бригади.

Цю систему називають "лютим ворогом дронів". Вартість РЛС "Репейник" оцінюють, як йдеться у дописі, у близько 10 мільйонів рублів. Нова розробка російських загарбників призначена для виявлення та супровід об'єктів невеликих розмірів, які здатні розвивати швидкість до 200 км/год, на відстані до 10 км та висоті до 5 км.

У ЗСУ 4 квітня показали, як знищили російську гаубицю Д-30 пострілом із М777. Розвідка 30-ї окремої механізованої бригади ім. Князя Острозького виявила в районі Соледара відповідну техніку. Після коригування вогню артилеристи українського підрозділу уразили ціль ударом гаубиці М777.

Бійці 66-ї бригади ЗСУ успішно ліквідували новітній російський танк Т-90М "Прорив". На відео, яке було знято з безпілотника, видно бойову техніку ЗС РФ. В певний момент в танк влучили, а згодом відбувся ще один постріл. У ворожого "Прориву" не відірвало башти, але внаслідок удару техніку щонайменше сильно пошкодили, якщо не знищили повністю.

Речник Східного угруповання військ ЗС України Сергій Череватий 30 березня заявив, що ЗСУ вдалося знищили станцію РЕБ "Стриж", яка вважається новітньою російською розробкою. Українська армія протягом доби там ліквідувала БТР-80, БМД, чотири 120-мм міномети, самохідний міномет "Тюльпан", а також один польовий склад боєприпасів. Втрати російських військ й надалі зростають. Успішні дії ЗСУ дозволяють зменшувати наступальний потенціал ворога.