"Лютый враг дронов": ВСУ уничтожили новейшую радиолокационную станцию РФ "Репейник" (видео)

Новая российская разработка предназначена для обнаружения и сопровождения дронов и беспилотников.

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Украинские артиллеристы превратили в металлолом новейшую радиолокационную станцию РФ "Репейник". Видео с места событий публикуют в соцсетях, передает Фокус.

Уничтожение произошло, когда российские оккупанты использовали технику. Артиллеристы Вооруженных сил Украины получили координаты и успешно ликвидировали РЛС. В сообщении говорится, что точным выстрелом отличились бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады.

Эту систему называют "злейшим врагом дронов". Стоимость РЛС "Репейник" оценивают, как говорится в сообщении, в около 10 миллионов рублей. Новая разработка российских захватчиков предназначена для обнаружения и сопровождения объектов небольших размеров, способных развивать скорость до 200 км/ч, на расстоянии до 10 км и высоте до 5 км.

В ВСУ 4 апреля показали, как уничтожили российскую гаубицу Д-30 выстрелом из М777. Разведка 30-й отдельной механизированной бригады им. Князя Острожского обнаружила в районе Соледара соответствующую технику. После коррекции огня артиллеристы украинского подразделения поразили цель ударом гаубицы М777.

Бойцы 66-й бригады ВСУ успешно ликвидировали новейший российский танк Т-90М "Прорыв". На видео, которое было снято с беспилотника, видна боевая техника ВС РФ. В какой-то момент в танк попали, а впоследствии произошел еще один выстрел. У вражеского "Прорыва" не оторвало башни, но в результате удара технику по меньшей мере сильно повредили, если не уничтожили полностью.

Спикер Восточной группировки войск ВС Украины Сергей Череватый 30 марта заявил, что ВСУ удалось уничтожить станцию РЭБ "Стриж", которая считается новейшей российской разработкой. Украинская армия в течение суток там ликвидировала БТР-80, БМД, четыре 120-мм миномета, самоходный миномет "Тюльпан", а также один полевой состав боеприпасов. Потери российских войск продолжают расти. Успешные действия ВСУ позволяют уменьшать наступательный потенциал врага.