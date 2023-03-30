ВСУ уничтожили новейшую российскую станцию РЭБ "Стриж", — командование (видео)

В течение суток Силам обороны на одном из участка фронта в Донецкой области также удалось ликвидировать еще несколько единиц боевой техники и склад боеприпасов.

Related video

Украинским военным на Лиманско-Купянском направлении удалось уничтожить новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Стриж". Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВС Украины полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона в четверг, 30 марта.

"Украинская армия на протяжении суток там (на Лиманско-Купянском направлении, — ред.) ликвидировала БТР-80, БМД, самоходный миномет "Тюльпан", четыре 120-мм миномета и одну из новейших разработок России — станцию РЭБ "Стриж", а также один полевой склад боеприпасов", — сказал Череватый.

Он добавил, что в последующие несколько недель российская армия будет сосредоточивать свои силы и ресурсы именно на этом направлении.

По словам спикера, противник уже сейчас наносит именно на этом участке особенно сильные артиллерийские удары. Только за последние сутки ВС РФ 301 раз наносили удары разными типами артиллерии по этому направлению.

"Тактика их достаточно классическая, поэтому и потерь у них гораздо меньше — только 37 за эти сутки были убиты и 100 ранены. Однако отмечу, что противник там больше применяет бронированную технику, которую соответственно ВСУ тоже уничтожают", — резюмировал Череватый.

Как в боевых действиях используется РЭБ "Стриж"

Станция РЭБ "Стриж-3" – это мобильная система защиты от беспилотных летательных аппаратов.

Аппаратура предназначена для обнаружения дронов, передачи сигнала тревоги на пульт управления и сигнализации, блокировки каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, 29 марта бойцы ВСУ уничтожили российский миномет "Тюльпан". Украинская артиллерия "отработала" по военной технике оккупантов, после чего "Тюльпан" задымился и взорвался вместе с боекомплектом.

Кроме того 29 марта стало известно, что украинские военные уничтожили более 1500 беспилотников типа "Орлан". По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это приблизительная статистика, которая относится к подсчету только указанного вида беспилотных аппаратов, при этом не учитываются подсчеты уничтоженных беспилотных квадрокоптеров и БПЛА тактического уровня.