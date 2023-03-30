ЗСУ знищили новітню російську станцію РЕБ "Стриж", — командування (відео)

Протягом доби Силам оборони на одній із ділянок фронту на Донеччині також вдалося ліквідувати ще кілька одиниць бойової техніки та склад боєприпасів.

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Українським військовим на Лимансько-Куп'янському напрямі вдалося знищити найновіший російський комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Стриж". Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗС України полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону у четвер, 30 березня.

"Українська армія протягом доби там (на Лимансько-Куп'янському напрямку, — ред.) ліквідувала БТР-80, БМД, самохідний міномет "Тюльпан", чотири 120-мм міномети та одну з новітніх розробок Росії — станцію РЕБ "Стриж", а також один польовий склад боєприпасів", — сказав Череватий.

Він додав, що в наступні кілька тижнів російська армія зосереджуватиме свої сили та ресурси саме на цьому напрямі.

За словами спікера, супротивник вже зараз завдає саме на цій ділянці особливо сильних артилерійських ударів. Тільки за останню добу ЗС РФ 301 раз завдавали ударів різними типами артилерії на цьому напрямі.

"Тактика їх досить класична, тому й втрат у них набагато менше — лише 37 за цю добу було вбито і 100 поранено. Проте зазначу, що противник там більше застосовує броньовану техніку, яку відповідно ЗСУ теж знищують", — резюмував Череватий.

Як у бойових діях використовується РЕБ "Стриж"

Станція РЕБ "Стриж-3" – це мобільна система захисту від безпілотних літальних апаратів.

Апаратура призначена для виявлення дронів, передачі сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, 29 березня бійці ЗСУ знищили російський міномет "Тюльпан". Українська артилерія "відпрацювала" по військовій техніці окупантів, після чого "Тюльпан" задимився і вибухнув разом із боєкомплектом.

Крім того, 29 березня стало відомо, що українські військові знищили понад 1500 безпілотників типу "Орлан". За словами спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, це приблизна статистика, яка стосується підрахунку лише зазначеного виду безпілотних апаратів, при цьому не враховуються підрахунки знищених безпілотних квадрокоптерів та БПЛА тактичного рівня.