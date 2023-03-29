Робимо неможливе: українські військові знищили понад 1500 безпілотників типу "Орлан" (відео)

За словами представника повітряних сил України Юрія Ігната, потенціал для атак з повітря в окупантів ще є, але знищення сучасних літаків ворога сильно вплинуло на їхню якість.

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Українські військові знищили вже понад 1500 російських безпілотників типу "Орлан-10". Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

За його словами, це приблизна статистика, що має відношення до підрахунку лише вказаного виду безпілотних апаратів, при цьому не враховуються показники знищених безпілотних квадрокоптерів та БПЛА тактичного рівня.

Спікер ВС зазначив, що російські окупанти збільшують активність тактичної авіації та застосування керованих авіаційних бомб. Відповідаючи на запитання журналістів щодо оцінки потенціалу повітряних сил противника, він зазначив, що "вороже угруповання літаків, що атакують Україну з кількох десятків аеродромів, не зменшилося за кількістю, але зменшилося за якістю, завдяки знищенню багатьох сучасних літаків".

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Гнат стверджує, що загалом БПЛА тактичного рівня та квадрокоптери на даний час стали вважатися скоріше "витратним матеріалом".

"На жаль, потенціал щодо здійснення атак з повітря у них (окупантів — ред.) ще є. Наші пілоти роблять все можливе і неможливе з радянською технікою, протистоять ворогові, намагаються збивати ракети та "шахеди", які летять при російських терористичних атаках. Але було б краще робити те саме з гарного сучасного багатоцільового літака. Протистояти цьому також можливо завдяки новому військовому обладнанню від наших партнерів", — додав він.

Нагадаємо, 28 березня на території Нової Москви були виявлені уламки саморобного БПЛА, розписаного в жовто-сині кольори та з написом "Слава Україні".

Також сьогодні у Міністерстві цифрової трансформації України заявили про те, що було створено Координаційний штаб проекту "Армія дронів", який сприятиме розвитку ударних рот. Бійці перших трьох ударних рот вже успішно завершили навчання.