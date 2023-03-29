Делаем невозможное: военные Украины уничтожили более 1500 беспилотников типа "Орлан" (видео)

По словам представителя воздушных сил Украины Юрия Игната, потенциал для атак с воздуха у оккупантов еще есть, но уничтожение современных самолетов врага сильно повлияло на их качество.

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Украинские военные уничтожили уже более 1500 российских беспилотников типа "Орлан-10". Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По его словам это приблизительная статистика, которая относится к подсчету только указанного вида беспилотных аппаратов, при этом не учитываются подсчеты уничтоженных беспилотных квадрокоптеров и БПЛА тактического уровня.

Спикер ВС отметил, что российские оккупанты увеличивают активность тактической авиации и применение управляемых авиационных бомб. Отвечая на вопрос журналисток относительно оценки потенциала воздушных сил противника, он отметил, что "вражеская группировка самолетов, атакующих Украину с нескольких десятков аэродромов, количественно не уменьшилась, но уменьшилась качественно благодаря уничтожению многих современных самолетов".

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Игнат утверждает, что в целом БПЛА тактического уровня и квадрокоптеры на текущее время стали скорее "расходным материалом".

"К сожалению, потенциал по осуществлению атак с воздуха у них (оккупантов — ред.) еще есть. Наши пилоты делают все возможное и невозможное из советской техники, противостоят врагу, пытаются сбивать ракеты и "шахеды", которые летят при российских террористических атаках. Но лучше бы это делалось из хорошего современного многоцелевого самолета. Противостоять этому также возможно благодаря новой технике наших партнеров", — добавил он.

Напомним, 28 марта на территории Новой Москвы были обнаружены обломки самодельного БПЛА, расписанного в желто-синие цвета и с надписью "Слава Украине".

Также сегодня в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о том, что что был создан Координационный штаб проекта "Армия дронов", который будет способствовать развитию ударных рот. Бойцы первых трех ударных рот уже успешно завершили обучение.