"Слава Украине": в Новой Москве нашли обломки БПЛА с украинским лозунгом, — росСМИ (фото)

Российские журналисты утверждают, что беспилотник самодельный. Корпус БПЛА сделан из материала, похожего на пенопласт.

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Во вторник, 28 марта, на территории Новой Москвы были обнаружены обломки упавшего беспилотника, предположительно украинского. Об этом сообщает российское медиа Baza.

Известно, что обломки находились в 100 метрах от железнодорожных путей. Нашел их местный житель села Свитино во время прогулки с собакой.

По предварительным данным, размах крыльев упавшего беспилотного аппарата составляет около двух метров.

На опубликованных фото видно, что БПЛА разукрашен в желто-синие цвета, на одном из крыльев красуется надпись "Слава Украине".

Российское медиа Shot пишет, что БПЛА самодельный, поскольку сделан из дерева и пенопласта. По данным журналистов, сейчас местные эксперты пытаются установить откуда он был запущен и что у него внутри.

В комментариях к публикации подписчики медиа утверждают, что аппарат подобного вида не способен пролететь и 40 минут, поэтому подозревают, что кто-то из местных "любитель Украины".

обсуждения на пророссийском ТГ-канале Фото: Соцсети

В свою очередь издание The Insider утверждает, что падение БПЛА в Новой Москве является не первым случаем подлета летательного аппарата к границе с РФ. В начале марта в подмосковной Коломне был слышен взрыв, похожий на сбитый дрон.

27 марта стало известно, что социальные сети в РФ переполнены размышлениями о неминуемой атаке тысяч маленьких беспилотных летательных дронов-камикадзе, которыми якобы запасается Украина.

Россия же заявляет о завершающем этапе разработки модифицированного "загадочного" дрона-камикадзе, который должен оказаться в распоряжении ВС РФ уже в мае-июне.