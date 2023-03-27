Россия готовится отбить атаку 50 тысяч украинских беспилотников, – СМИ

По информации журналистов, Украина якобы закупила комплектующих к недорогим дронам FPV на 50-100 тысяч единиц.

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Российские социальные сети переполнены размышлениями о неминуемой атаке тысяч маленьких беспилотных летательных аппаратов-камикадзе, которые могут ударить по их линии фронта. Об этом 27 марта говорится в сообщении Forbes.

Издание обращает внимание на информацию телеграмм-канала " Русский инженер ". В нем было указано, что Украина приобрела у Китая все доступные на рынке комплектующие, по косвенным оценкам на 50-100 тысяч единиц. Дроны FPV оснащены мощными видеокамерами и относительно недорогие.

По размеру такие аппараты меньше стандартных квадрокоптеров, но они оснащены мощными двигателями. Это позволяет беспилотнику развивать скорость до 200 км/ч. К БПЛА достаточно прикрепить к нему любую гранату. Беспилотник можно использовать в качестве радиоуправляемого робота-камикадзе. В этом случае техника точно способна поражать цели на относительно значительном расстоянии от управляющего им по видеосвязи оператора.

Такая тактика впервые была успешно применена ВСУ в конце июля 2022 года. Тогда импровизированный FPV-аппарат сумел проскользнуть в дверь занятого российскими военными помещения, прежде чем взорваться внутри. В сети постоянно можно найти видеозаписи, на которых импровизированные радиоуправляемые камикадзе наносят удары по позициям российских войск. По информации Forbes, не менее половины вылетов таких беспилотников успешны.

Фокус 23 марта сообщал, что ВСУ показали налеты боевых дронов R18. Тяжелый октокоптер, разработанный представителями украинской организации "Аэроразведка", успешно применится на фронте.

В Украине появилась новая версия морского дрона. Беспилотник "Бахмут" получил боевую часть. Разработчики планируют их применять в качестве ударных или дронов-камикадзе против российских морских объектов.