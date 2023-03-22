В Украине появилась новая версия морского дрона: на что способен беспилотник "Бахмут" (фото)

Предположительно, у этих дронов имеется боевая часть и их планируют применять в качестве ударных против российских морских объектов.

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В Украине появилась новая версия морского беспилотника. На опубликованных кадрах можно видеть, что на этих системах значатся названия: "Бахмут" и "За Енота". Снимками устройств поделились волонтеры Сергей Стерненко и Игорь Лаченков в Twitter.

Предположительно, у этих дронов имеется боевая часть и, по замыслу разработчиков, их планируют применять в качестве ударных или дронов-камикадзе против российских морских объектов.

В настоящее время в Украине создается целая флотилия морских беспилотников аппаратов, призванных защитить прибрежные воды и противодействовать русским военным кораблям.

Морской беспилотный катер

Новые украинские морские дроны могут:

использоваться в разведывательных операциях на больших расстояниях;

отслеживать активность у береговой линии;

сопровождать и оказывать поддержку обычным кораблям, в частности, торговым судам;

корректировать огонь артиллерии;

обеспечивать защиту украинских пунктов базирования;

противостоять высадке десанта.

Украинский дрон "Бахмут"

Первые из украинских беспилотных разработок комплектовались системой автопилотирования и видеосъемки, такими как ночное видение и дополнительные модули связи. Система также включает в себя наземную станцию управления, систему транспортирования и сохранения, центр обработки данных.

Игорь Лаченков с дроном "Бахмут" Сергей Стерненко с дроном "За Енота"

Примечательно, что на корпусе не видно антенны Starlink и прочих приборов, которые могут быть установлены в корпусе.

Напомним, что, по данным журналистов, в Starlink установлены геоблоки, из-за которых интернет-терминалы становятся нефункциональными на оккупированных Россией территориях, а также на море при движении со скоростью более 100 км/ч. Вместе с тем, по словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, Украина рассчитывает на технологический прорыв в области беспилотных технологий и делает ставку на атаки дронов по территории РФ.

Ранее Фокус разбирался в том, каких беспилотников стоит опасаться русским военным кораблям. Надводные и подводные беспилотные аппараты хорошо проявили себя в боевых операциях против РФ.