В Україні з'явилася нова версія морського дрону: на що здатний безпілотник "Бахмут" (фото)

Імовірно, у цих дронів є бойова частина і їх планують застосовувати як ударні проти російських морських об'єктів.

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В Україні з'явилася нова версія морського безпілотника. На опублікованих кадрах можна побачити, що у цих системах зазначаються назви: "Бахмут" і " За Єнота ". Знімками пристроїв поділилися волонтери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков у Twitter.

Імовірно, ці дрони мають бойову частину і, за задумом розробників, їх планують застосовувати як ударні або дрони-камікадзе проти російських морських об'єктів.

Нині в Україні створюється ціла флотилія морських безпілотників апаратів, покликаних захистити прибережні води та протидіяти російським воєнним кораблям.

Морський безпілотний катер

Нові українські морські дрони можуть:

використовуватись у розвідувальних операціях на великих відстанях;

відстежувати активність біля берегової лінії;

супроводжувати та надавати підтримку звичайним кораблям, зокрема, торговим суднам;

коригувати вогонь артилерії;

забезпечувати захист українських пунктів базування;

протистояти висадці десанту.

Український дрон "Бахмут"

Перші з українських безпілотних розробок комплектувалися системою автопілотування та відеозйомки, такими як нічне бачення та додаткові модулі зв'язку. Система також включає наземну станцію управління, систему транспортування і збереження, центр обробки даних.

Ігор Лаченков із дроном "Бахмут" Сергій Стерненко з дроном "За Єнота"

Примітно, що на корпусі немає антени Starlink та інших приладів, які можуть бути встановлені в корпусі.

Нагадаємо, що, за даними журналістів, у Starlink встановлено геоблоки, через які інтернет-термінали стають нефункціональними на окупованих Росією територіях, а також на морі під час руху зі швидкістю понад 100 км/год. Водночас, за словами віце-прем'єр-міністра Михайла Федорова, Україна розраховує на технологічний прорив у галузі безпілотних технологій та робить ставку на атаки дронів по території РФ.

Раніше Фокус розумівся на тому, яких безпілотників варто побоюватися російським військовим кораблям. Надводні та підводні безпілотні апарати добре проявили себе в бойових операціях проти РФ.