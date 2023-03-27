Росія готується відбити атаку 50 тисяч українських безпілотників, – ЗМІ

За інформацією журналістів, Україна нібито закупила комплектуючих до недорогих дронів FPV на 50-100 тисяч одиниць.

Related video

Російські соціальні мережі переповнені роздумами про неминучу атаку тисяч маленьких безпілотних літальних апаратів-камікадзе, які можуть вдарити по їхній лінії фронту. Про це 27 березня йдеться у повідомленні Forbes.

Видання звертає увагу на інформацію телеграм-каналу "Російський інженер". У ньому було вказано, що Україна придбала в Китаї всі доступні на ринку комплектуючі, за непрямими оцінками на 50-100 тисяч одиниць. Дрони FPV оснащені потужними відеокамерами та відносно недорогі.

За розміром такі апарати менші за стандартні квадрокоптери, але вони оснащені потужними двигунами. Це дозволяє безпілотнику розвивати швидкість до 200 км/год. До БПЛА достатньо прикріпити до нього будь-яку гранату. Безпілотник можна використовувати як радіокерованого робота-камікадзе. У цьому разі техніка точно здатна вражати цілі на відносно значній відстані від оператора, що керує ним по відеозв’язку.

Така тактика вперше була успішно застосована ЗСУ наприкінці липня 2022 року. Тоді імпровізований FPV-апарат зумів прослизнути у двері зайнятого російськими військовими приміщення, перш ніж вибухнути всередині. У мережі постійно можна знайти відеозаписи, на яких імпровізовані радіокеровані камікадзе завдають ударів по позиціях російських військ. За інформацією Forbes, не менше половини вильотів таких безпілотників є успішним.

Фокус 23 березня повідомляв, що ЗСУ показали нальоти бойових дронів R18. Важкий октокоптер, розроблений представниками української організації "Аеророзвідка", успішно застосується на фронті.

В Україні з'явилася нова версія морського дрону. Безпілотник "Бахмут" отримав бойову частину. Розробники планують їх застосовувати як ударні або дрони-камікадзе проти російських морських об'єктів.