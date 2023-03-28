"Слава Україні": у Новій Москві знайдено уламки БПЛА з українським гаслом, — росЗМІ (фото)

Російські журналісти стверджують, що безпілотник саморобний. Корпус БПЛА виготовлено з матеріалу, схожого на пінопласт.

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У вівторок, 28 березня, на території Нової Москви були виявлені уламки безпілотника, що впав, найімовірніше, українського. Про це повідомляє російське медіа Baza.

Відомо, що уламки знаходилися за 100 метрів від залізничних колій. Знайшов їх місцевий мешканець села Світіно під час прогулянки з собакою.

За попередніми даними, розмах крил безпілотного апарату, що впав, становить близько двох метрів.

На опублікованих фото видно, що БПЛА пофарбований у жовто-сині кольори, на одному з крил можна побачити напис "Слава Україні".

Російське медіа Shot пише, що БПЛА, йвовірно, саморобний, оскільки зроблений з дерева та пінопласту. За даними журналістів, зараз місцеві експерти намагаються встановити, звідки він був запущений і що у нього всередині.

У коментарях до публікації підписники медіа стверджують, що апарат подібного виду не здатний пролетіти і 40 хвилин, тож підозрюють, що хтось із місцевих мешканців є "шанувальником України".

обговорення на проросійському ТГ-каналі Фото: Соцмережі

Зі свого боку, видання The Insider стверджує, що падіння БПЛА в Новій Москві не є першим випадком підльоту літального апарату до кордону з РФ. На початку березня в Коломні, що знаходиться під Москвою було чутно вибух, схожий на збитий дрон.

27 березня стало відомо, що соціальні мережі в РФ переповнені роздумами про неминучу атаку тисяч маленьких безпілотних літальних дронів-камікадзе, якими нібито запасається Україна.

Росія водночас заявляє про завершення етапів розробки модифікованого "загадкового" дрона-камікадзе, який має опинитись в розпорядженні ЗС РФ вже у травні-червні.