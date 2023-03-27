З Росії знову загрожують "загадковими" дронами: на що вони насправді здатні

Розробники безпілотників обіцяють, що він з'явиться у ЗС РФ, Росгвардії та ПВК "Вагнер" вже навесні 2023 року.

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Компанія "Енергоіновація" заявила про завершальний етап розробки дрона-камікадзе, який має опинитися в розпорядженні ЗС РФ вже у травні-червні, повідомляє агентство ТАРС. Крім цього, підприємство завершує випробування і дрона-ретранслятора, який також вирушить на фронт.

На цей час, за повідомленням агентства, обидві модифікації дронів проходять випробування "в найважчих умовах, наближених до фронтових". А після випробувань їх запустять у виробництво, компанія планує виготовити першу партію в кількості 50-100 штук. Після безпілотники розподілять між збройними силами РФ, Росгвардією та ПВК "Вагнер", щоб окупанти змогли випробувати їх на українській землі.

Жодних особливих подробиць і навіть назва моделей дронів в "Енергоіновації" не повідомили, але розповіли трохи про основні технічні характеристики. Інженери компанії кажуть, що каркаси БПЛА, що несуть, надруковані на 3D-принтері, а решту запчастин купують за кордоном.

Дрон-камікадзе, за заявами компанії-розробника, зможе нести боєприпас масою до 5 кг і матиме дальність польоту до 7 км. А якщо безпілотник використовуватиме розвідку, то він зможе подолати цілих 30 км. Дрон-ретранслятор покликаний убезпечити операторів ударних та розвідувальних дронів, оскільки вони нерідко стають цілями для ЗСУ.

Раніше Фокус писав, що в Росії повідомили про створення нового сухопутного дрона "Їжак". Це має бути максимально дешевий апарат, як стверджують росіяни, здатний нести навантаження до 5 кг на відстані до 5 км, а також зберігати рухливість, як би його не перевертали.