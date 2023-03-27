Из России снова грозят "загадочными" дронами: на что они на самом деле способны

Разработчики беспилотников обещают, что он появится у ВС РФ, Росгвардии и ЧВК "Вагнер" уже весной 2023 года.

Related video

Компания "Энергоинновация" заявила о завершающем этапе разработки дрона-камикадзе, который должен оказаться в распоряжении ВС РФ уже в мае-июне, сообщает агентство ТАСС. Кроме этого, предприятие завершает испытание и дрона-ретранслятора, который тоже отправится на фронт.

В данный момент, по сообщению агентства, обе модификации дронов проходят испытания "в тяжелейших условиях, приближенных к фронтовым". А после испытаний их запустят в производство, компания планирует сделать первую партию в количестве 50-100 штук. После беспилотники распределят между вооруженными силами РФ, Росгвардией и ЧВК "Вагнер", чтобы оккупанты смогли испытать их на украинской земле.

Никаких особых подробностей и даже название моделей дронов в "Энергоинновации" не сообщили, но рассказали немного об основных технических характеристиках. Инженеры компании говорят, что несущие каркасы БПЛА напечатаны на 3D-принтере, а остальные запчасти покупают за рубежом.

Дрон-камикадзе, по заявлениям компании-разработчика, сможет нести боеприпас массой до 5 кг и будет иметь дальность полета до 7 км. А если беспилотник использовать для разведки, то он сможет преодолеть целых 30 км. Дрон-ретранслятор призван обезопасить операторов ударных и разведывательных дронов, так как они нередко становятся целями для ВСУ.

Ранее Фокус писал, что в России сообщили о создании нового сухопутного дрона "Ежик". Это должен быть максимально дешевый аппарат, как утверждают россияне, который способен нести нагрузку до 5 кг на расстоянии до 5 км, а также сохранять подвижность, как бы его не переворачивали.