Война в окопах: в России сообщили о создании нового сухопутного дрона "Ежик"

Максимально дешевый аппарат, как утверждают россияне, способен нести нагрузку до 5 кг на расстоянии до 5 км, а также сохранять подвижность, как бы его не переворачивали.

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Исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр Инжиниринг" Андрей Братеньков заявил о создании роботизированной платформы под названием "Ежик". По его словам, сухопутный дрон предназначен для поражения живой силы в окопах, а также для уничтожения бронетехники противника. Об этом 27 марта сообщило агентства ТАСС.

Братеньков утверждает что "Ежик" способен нести нагрузку до 5 кг на расстоянии до 5 км, при этом сохраняя подвижность независимо от того, как дрон перевернут. Также директор рассказал, что бюро стремилось создать максимально дешевый аппарат.

"Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее ни переворачивали. Мы посмотрели опыт применения подобных дронов за рубежом и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат. Планируем предлагать его как платформу для уничтожения бронетанковой техники", — сообщил Братеньков.

Он добавил, что в планах разработчиков увеличить нагрузку до 10 кг, при этом разработчики отказались от идеи создать дрон на гусеничной платформе, так как это делает аппарат более дорогим. В силу это было принято решение использовать колесную платформу, у которой, ко всему прочему, выше геометрическая проходимость.

"Гусеничная формула технически более дорогая в исполнении… На поле боя грязь, либо строительный мусор. У колесной платформы геометрическая проходимость гораздо выше. Это оптимальный вариант с точки зрения стоимости процесса и живучести", — заверил он.

Между тем, заявление Братенькова, вероятно, является неким анонсом, поскольку о планах массового производства и эксплуатации он не рассказал ничего.

Ранее российская компания "Армакс" заявила, что ее специалисты разработали систему "Щит", способную скрывать любые тепловые объекты от тепловизионного обнаружения. По словам разработчиков, эта система поможет российским военным, которые несут значительные потери от атак украинских дронов.

Британская разведка 26 марта сообщила, что Россия начала регулярно получать небольшие партии беспилотников Shahed. По данным Минобороны Великобритании, с начала марта этого года оккупанты вероятно запустили для нанесения ударов по Украине не меньше 71 иранского дрона.