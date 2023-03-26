Россия начала регулярно получать небольшие партии беспилотников Shahed, — британская разведка

Теперь ВС РФ вероятно запускают БПЛА Shahed с двух направлений, что дает возможность охватывать большую часть Украины своими ударами.

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В новом отчете британской разведки от 26 марта 2023 года, который размещен в Twitter, говорится о том, что Россия начала регулярно получать небольшую партию беспилотников Shahed. Теперь ВС РФ вероятно запускают БПЛА Shahed с двух направлений: из Краснодарского края России и из Брянской области.

В отчете британской разведки сказано, что с начала марта этого года ВС РФ вероятно запустили для нанесения ударов по Украине не меньше 71 иранского дрона Shahed одностороннего действия.

Аналитики из Министерства обороны Великобритании указывают на то, что данные удары были нанесены после паузы длительностью в 2 недели в конце февраля.

Эксперты допускают, что скорее всего Россия начала пополнять свои запасы иранских дронов, благодаря регулярному поступлению этих БПЛА в небольшом количестве.

В отчете британской разведки сказано, что сейчас ВС РФ вероятно запускают БПЛА Shahed с двух направлений: из Краснодарского края России на востоке и из Брянской области на северо-востоке.

Таким образом, как считают аналитики, теперь ВС РФ могут охватывать большую территорию Украины для нанесения ударов и сокращает время полета дронов до целей на севере нашей страны. Эксперты допускают, что таким образом россияне пытаются спровоцировать большее рассредоточение украинских систем ПВО.

Напоминаем, что согласно сообщениям в СМИ, Украина готовит оружие, которое изменит "правила войны". По словам журналистов, дроны-камикадзе будут в центре внимания в 2023 году. Но возможности ВСУ пока ограничены, если сравнивать с иранскими дронами Shahed-136, которые используют ВС РФ.

Напоминаем, что в комментарии телеканалу ICTV военнослужащий ВСУ с позывным "Балу" рассказал об особенностях летательного аппарата украинского производства под названием "Кажан", которые уничтожают российские войска с воздуха.