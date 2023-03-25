"Нужны сотни тысяч": Украина готовит оружие, которое изменит "правила войны", — СМИ

По словам журналистов, дроны-камикадзе будут в центре внимания в 2023 году. Но возможности ВСУ пока ограничены, если сравнивать с иранскими дронами Shahed-136, которые используют ВС РФ.

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Правительство Украины сотрудничает с 80 различными производителями беспилотных летательных аппаратов. Некоторые из них ранее производили БПЛА для гражданских нужд. Например, для сборки урожая. Об этом рассказал глава Минобороны Алексей Резников, пишет Reuters.

Резников сказал, что Вооруженным силам нужны сотни тысяч беспилотников, многие из которых Минобороны надеется получить от отечественных и зарубежных компаний.

"Беспилотные летательные аппараты потенциально могут изменить правила игры на поле боя так же, как точные западные РСЗО в прошлом году", — сказал Резников.

Он также отметил, что РФ тоже работает над модернизацией своих БПЛА. Однако Украина увеличила свои мощности по производству дронов "в несколько раз" после вторжения России в феврале прошлого года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что дроны-камикадзе будут в центре внимания в 2023 году.

Также журналисты пообщались с профессором Университета Южной Дании Джеймсом Роджерсом, который заявил, что возможности БПЛА Украины все еще отстают от российских и ее беспилотников-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Издание напомнило, что Россия не раз заявляла о том, что украинские беспилотники уже наносили удары по ее территории. Однако Резников заявил, что Украина не имеет к этим инцидентам никакого отношения.

Говоря об атаках в целом, глава Совета национальной безопасности Данилов сказал, что теоретически некоторые удары по территории России могут быть оправданы при определенных обстоятельствах.

"Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране… Мы должны уничтожить эти объекты. Это война", — сказал Данилов.

Ранее сообщалось, что в РФ планируют мобилизовать 400 тысяч человек, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ. Сейчас Москва сосредоточилась на подготовке к новому наступлению ВСУ, которое, как предполагают журналисты, начнется в ближайшее время.

Также напомним, что блогерша из РФ позировала на руинах Северодонецка. Ангелина Латыпова утверждает, что посетила Северодонецк, Алчевск и Луганск, где якобы общалась с местными жителями и "снимала городские пейзажи".