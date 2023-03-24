В РФ планируют мобилизовать 400 тысяч человек, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, — Bloomberg

Сейчас Москва сосредоточилась на подготовке к новому наступлению ВСУ, которое, как предполагают журналисты, начнется в ближайшее время.

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В России планируют мобилизовать в ВС РФ еще 400 тысяч человек. Все из-за того, что запланированное Россией наступление в Украине провалилось. Об этом сообщает Bloomberg.

В Кремле опасаются, что новая волна мобилизации будет политически непопулярна, поэтому отказываются от планов наступления. Однако в РФ планируют мобилизовать в российскую армию еще 400 тысяч мужчин.

"Кремль отказался от планов дальнейшего наступления на Украину этой весной после того, как не смог добиться значительного успеха, и сосредоточится на остановке нового наступления ВСУ, которое, как ожидается, начнется вскоре. Настраиваясь на длительную борьбу, Кремль стремится привлечь до 400 000 солдат- контрактников в этом году, чтобы пополнить ряды ВС РФ", — говорится в публикации.

Также сообщается, что еще одна столь масштабная кампания в РФ позволит пока не призывать резервистов.

В ВС РФ паника из-за подготовки украинских военнослужащих накануне масштабного контрнаступления. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 24 марта. По его мнению, у российской армии есть только количество, но полностью отсутствует качество. У Украины нет другого сценария, кроме как эффективно справляться с поставленными задачами.

Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и президент Американского университета в Киеве Дэн Райс сообщил, что ВС РФ в Украине ежемесячно теряют 25 000 военнослужащих убитыми. В то же время количество раненых в Украине окупантов за последний месяц может достигать 75 000.