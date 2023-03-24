В РФ планують мобілізувати 400 тисяч осіб, щоб стримати контрнаступ ЗСУ, — Bloomberg

Зараз Москва зосередилася на підготовці до нового наступу ЗСУ, який, як припускають журналісти, розпочнеться найближчим часом.

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У Росії планують мобілізувати до ЗС РФ ще 400 тисяч осіб. Все через те, що запланований Росією наступ в Україні провалився. Про це повідомляє Bloomberg.

У Кремлі побоюються, що нова хвиля мобілізації буде політично непопулярною, тому відмовляються від планів наступу. Однак, в РФ планують мобілізувати до російської армії ще 400 тисяч чоловіків.

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"Кремль відмовився від планів подальшого наступу на Україну цієї весни після того, як не зміг досягти значного успіху, і зосередиться на зупиненні нового наступу ЗСУ, який, як очікується, розпочнеться незабаром. Налаштовуючись на тривалу боротьбу, Кремль прагне залучити до 400 000 солдатів-контрактників цього року, щоб поповнити ряди ЗС РФ", — йдеться в публікації.

Також повідомляється, що ще одна така масштабна кампанія в РФ дозволить поки не призивати резервістів.

У ЗС РФ паніка через підготовку українських військовослужбовців напередодні масштабного контрнаступу. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 24 березня. На його думку, у російської армії є тільки кількість, але повністю відсутня якість. В України немає іншого сценарію крім як ефективно справлятися з поставленими завданнями.

Радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та президент Американського університету в Києві Ден Райс повідомив, що ЗС РФ в Україні щомісяця втрачають 25 000 військовослужбовців убитими. Водночас кількість поранених в Україні окупантів за останній місяць може досягати 75 000.