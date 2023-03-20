400 тисяч солдатів для Путіна. Як у Росії шукають резерви для війни в Україні

Чутки про другу хвилю мобілізації в РФ поширюються швидше за новини — у понад 40 регіонах Росії масово вручають повістки. Міноборони має план — набрати 400 тисяч контрактників до квітня. Фокус розбирався, наскільки варто турбуватися українському командуванню.

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У Росії з 13 березня активізувалися військкомати — чоловікам масово розносять повістки, пояснюючи це "звіркою даних". Влада деяких регіонів готується до навчань та військових зборів.

Чутки про другу хвилю мобілізації поширюються дедалі більше, а Кремль та Держдума заспокоюють — турбуватися нема чого. Першими масову видачу повісток влаштували у Воронезькій, Пензенській та Липецькій областях.

У правозахисній організації "Агора" нарахували до 16 березня 43 регіони, де вручають повістки. До списку потрапили Москва, Санкт-Петербург і віддалені від центру місця — Алтай, Дагестан та Удмуртія. Немає даних про Чечню. Столичні військкомати пішли ще далі — просять з'явитися за повістками студентів, які мають відстрочку від армії.

Заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін у розмові з RTVI пояснив, що вручення повістки не означає миттєве відправлення чоловіків в Україну.

"Після повістки має видаватися повідомлення. Дивлячись кому прийшла повістка, треба конкретно дивитися. Є деякі нюанси, тобто він може як призовник отримати повістку або, грубо кажучи, під мобілізацію підпадати — це важливо дізнатися. Батько трьох дітей може бути людиною призовного віку", — прокоментував політик.

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Прессекретар президента Путіна Дмитро Пєсков у спілкуванні з журналістами 15 березня на запитання про другу хвилю мобілізації відповів : "Ми неодноразово говорили. Жодних обговорень з цього приводу у нас не ведеться. Щодо оновлення бази даних, її уточнення — це, ще раз повторюю, постійна робота. Щодо всіх деталей можна звертатися до військкоматів і до Міністерства оборони за роз'ясненнями".

Голова групи "Агора" Павло Чиков зазначає, що ще рано пов'язувати масову роздачу повісток із передбачуваною другою хвилею мобілізації. Росіян можуть викликати у військкомат для уточнення даних та в період відбору на військові збори. Останній пункт викликає питання, оскільки збори проводять лише після указу президента Росії Володимира Путіна, а не на підставі рішення місцевих чиновників.

У призваних на військові збори є окремий статус — такий мобілізований формально ще не військовий, але вже мало чим відрізняється від нього в правах, говорив член колегії "Адвокати і бізнес" Михайло Романов.

"[Російські] закони про мобілізацію дозволяють військкоматам трактувати їх досить вільно. Люди, які підпадали під першу хвилю мобілізації, увійшовши до військкомату, практично не могли з нього вийти. Якщо людина з'явилася у військкомат, її оформили і призвали, і фактично вона — військовослужбовець. Піде служити туди, куди накажуть", — заявив він.

Міноборони Росії набирає з квітня 400 тисяч контрактників

Видання Ura.ru з посиланням на джерела у керівництві Уралу пише про плани Міноборони Росії найближчим часом набрати до 400 тисяч контрактників. Масштабну роботу з найму розраховують запустити у квітні, разом із весняним призовом. А неофіційну підготовку почали ще в лютому, запевняють співрозмовники.

За даними агентства, контролює кампанію особисто заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він регулярно з 22 лютого проводить тематичні наради за участю губернаторів і повноважних представників президента.

Квоти за контрактами довели до регіональної влади. Для прикладу, норматив для Свердловської та Челябінської областей — у середньому по 10 тисяч підписів до кінця року. Для Пермського краю — менше ніж 9 тисяч осіб, говорить джерело в уряді Ямало-Ненецького АО. Наймати контрактників будуть військкомати на місцях.

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Губернатори Свердловської та Челябінської областей доручили мерам контролювати набір контрактників у муніципалітетах. Мерії вже почали давати оголошення про набір контрактників на службу на Крайній Півночі, у флоті, військових комендатурах по всій Росії. А у квітні, за даними співрозмовників, інфокомпанію посилять.

У Пермському краї вирішують питання забезпечення майбутніх контрактників екіпіровкою.

У Коаліції російських правозахисників вважають активізацію військкомів ознакою початку нової хвилі мобілізації. Ще у жовтні військовозобов'язані отримували повістки, де було написано, що за указом президента про "часткову мобілізацію", вони мають прибути до військкоматів у квітні. Юрист радить призовникам оформити довіреність на близьких та підготувати заяву, що участь у бойових діях суперечить моральним переконанням.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко у розмові з Фокусом наголошує, що ротацію в лавах російських військових варто очікувати не раніше серпня. Під час весняного призову примушуватимуть підписувати армійські контракти на службу в Україні.

"За повісткою людина приходить у військкомат, а їй кажуть: дивись, тебе можуть забрати просто так, або за контрактом — так буде краще", — каже він.

Зазначимо, роздача повісток вписується у виконання указу Путіна збільшити штатну чисельність військовослужбовців на 137 тис. осіб із 1 січня 2023 року.

Куплять зброю у Північної Кореї — як Росії забезпечити новобранців?

Дивлячись на військові амбіції Путіна, виникає питання — чи достатньо ресурсів у Москви для нового етапу конфлікту? Американське видання Politico, посилаючись на митні дані, з'ясувало, що Китай постачав російським компаніям до 1000 автоматів, деталі безпілотників та інше обладнання для військових потреб.

А в грудні 2022 року РФ, за даними видання, закупила понад 800 тонн бронежилетів із Туреччини. Вадим Денисенко впевнений, що Міноборони РФ саме може вирішити питання забезпечення військ стрілецькою зброєю і провізією.

"Незважаючи на дефіцит бюджету в районі 6-7 трильйонів рублів та збору близько 300 млрд рублів із представників бізнесу, гроші залишаться на пенсії, зарплати чиновникам та силовикам, а також на війну. На жаль, грошей у них вистачить", — каже він Фокусу .

У разі нестачі зброї, Росія зробить замовлення в Північній Кореї, але щодо важкого озброєння можливості звужуються, вважає Денисенко.

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"Попри відкриття виробничих ліній на оборонних заводах, забезпечити 400 тисяч солдатів точним озброєнням буде важко. Час є, адже їх збиратимуть протягом 4-6 місяців, а після цього — навчатимуть", — додав він.

Військовий експерт Михайло Жирохов підкреслює відмінність у кількості мобілізаційного ресурсу між Україною і Росією.

"У ЗС РФ постійна ротація — фронт і тил стають більшими. Оголошувати воєнний стан і повну мобілізацію вони не хочуть і використовують іншу методику — виклик у військкомати і звірка паспортних даних, щоб чоловіки самі підписували контракти з армією РФ", — говорить він Фокусу .

Експерт зазначає активізацію набору в різні ПВК, зокрема "Вагнер".

"Набрані контрактники можуть бути підготовлені до червня 2023 року, не раніше. Україні загрожує небезпека, оскільки ЗС РФ нав'язують стиль ведення боїв часів Другої світової війни — у кого більше особового складу, той і в плюсі. Маленька радянська армія не переможе велику. Поки у нас не буде багато західної зброї, яка перевищує за характеристиками радянську, переможе той, у кого більше людей. Старі російські танки Т-62 стріляють і вбивають. Поки ми не змогли зробити так, щоб за кожного нашого загиблого військового було до 9 окупантів", — зауважив він.

Путін втрачає початковий casus belli в Україні

Професор Британської академії та кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона Девід Джоу в статті для журналу Foreign Policy звертає увагу на бажання Путіна вибратися з пастки повномасштабної війни в Україні. Для цього йому потрібні нові солдати — постійний двигун війни.

Володимир Путін опинився в ситуації багатьох світових лідерів, які вимушено виправдовували продовження війни при провалі початкового casus belli (формальний привід для початку війни). Невдачі вимагали нових військ в умовах зростаючих військових витрат, йдеться в матеріалі.

Роздача повісток вписується у виконання указу Путіна збільшити штатну чисельність військовослужбовців на 137 тис. осіб Фото: Getty Images

"Чиновники адміністрації Джорджа Буша-молодшого змінили доводи на користь війни в Іраку, щойно стало зрозуміло, що у Саддама Хусейна немає зброї масового знищення. Первісна мета вторгнення випарувалася, як вода в пустелі. "Талібан" в Афганістані повалили до кінця 2001 року, але американські війська залишилися упродовж наступних двох десятиліть. Їхній ганебний відхід повернув талібів до влади", — пише автор.

Втратити людей та ресурси і нічого не показати — це катастрофа будь-якого лідера будь-якої країни, а кінець війни в менш вигідному становищі, ніж на початку, — ще гірше. Путін розуміє, що якщо програє, його звинуватять у всіх невдачах. Як і більшість диктаторів, він дуже боїться власного народу, зазначив Джоу.

"Якби Путіну було цікаво побудувати сильну державу у власних кордонах, а не ганятися за імперськими фантазіями, його пам'ятали б як успішного державного будівельника. Замість цього протягом багатьох десятиліть Росія буде оговтуватися від шкоди глибоких і болючих шрамів путінських воєн", — цитує газета The Washington Post уривок книги Марка Галеотті "Війни Путіна: від Чечні до України".