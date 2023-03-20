400 тысяч солдат для Путина. Как в России ищут резервы для войны в Украине
Слухи о второй волне мобилизации в РФ распространяются быстрее новостей — в более чем 40 регионах России массово вручают повестки. У Минобороны план — набрать 400 тысяч контрактников до апреля. Фокус разбирался, насколько сильно стоит беспокоиться украинскому командованию.
В России с 13 марта активизировались военкоматы — мужчинам массово разносят повестки, объясняя это "сверкой данных". Власти некоторых регионов готовятся к учениям и военным сборам.
Слухи о второй волне мобилизации распространяются все больше, а Кремль и Госдума успокаивают — беспокоиться нечего. Первыми массовую выдачу повесток устроили в Воронежской, Пензенской и Липецкой областях.
В правозащитной организации "Агора" насчитали к 16 марта 43 региона, где вручают повестки. В список попали Москва, Санкт-Петербург и отдаленные от центра места — Алтай, Дагестан и Удмуртия. Нет данных о Чечне. Столичные военкоматы пошли еще дальше — просят явиться по повесткам студентов, которым полагается отсрочка от армии.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с RTVI пояснил, что вручение повестки не значит сиюминутную отправку мужчин в Украину.
"После повестки должно выдаваться уведомление. Смотря кому пришла повестка, надо конкретно смотреть. Есть некоторые нюансы, то есть он может как призывник получить повестку или, грубо говоря, под мобилизацию подпадать — это важно узнать. Отец троих детей может быть человеком призывного возраста", — прокомментировал политик.Важно
Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в общении с журналистами 15 марта на вопрос о второй волне мобилизации ответил: "Мы неоднократно говорили. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется. Что касается обновления базы данных, ее уточнения — это, еще раз повторяю, постоянная работа. По всем деталям можно обращаться в военкоматы и в Министерство обороны за разъяснениями".
Глава группы "Агора" Павел Чиков отмечает, что еще рано связывать массовую раздачу повесток с предполагаемой второй волной мобилизации. Россиян могут вызывать в военкомат для уточнения данных и в период отбора на военные сборы. Последний пункт вызывает вопросы, так как сборы проводятся лишь после указа президента России Владимира Путина, а не на основании решения местных чиновников.
У призванных на военные сборы имеется отдельный статус — такой мобилизованный формально еще не военный, но уже мало чем отличается от него в правах, говорил член коллегии "Адвокаты и бизнес" Михаил Романов.
"[Российские] законы о мобилизации позволяют военкоматам трактовать их достаточно свободно. Люди, которые подпадали под первую волну мобилизации, войдя в военкомат, практически не могли из него выйти. Если человек явился в военкомат, его оформили и призвали и по сути он — военнослужащий. Пойдет служить туда, куда прикажут", — заявил он.
Минобороны России набирает с апреля 400 тысяч контрактников
Издание Ura.ru со ссылкой на источники в руководстве Урала пишет о планах Минобороны России в ближайшее время набрать до 400 тысяч контрактников. Масштабную работу по найму рассчитывают запустить в апреле, вместе с весенним призывом. А неофициальную подготовку начали еще в феврале, уверяют собеседники.
По данным агентства, контролирует кампанию лично зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он регулярно с 22 февраля проводит тематические совещания с участием губернаторов и полпредов президента.
Квоты по контрактам довели до региональных властей. Для примера, норматив для Свердловской и Челябинской областей — в среднем по 10 тысяч подписаний до конца года. Для Пермского края — менее 9 тысяч человек, говорит источник в правительстве Ямало-Ненецкого АО. Нанимать контрактников будут военкоматы на местах.Важно
Губернаторы Свердловской и Челябинской областей поручили мэрам контролировать набор контрактников в муниципалитетах. Мэрии уже начали давать объявления о наборе контрактников на службу на Крайнем Севере, во флоте, военных комендатурах по всей России. А в апреле, по данным собеседников, инфокомпанию усилят.
В Пермском крае решают вопросы снабжения будущих контрактников экипировкой.
В Коалиции российских правозащитников считают активизацию военкомов признаком начала новой волны мобилизации. Еще в октябре военнообязанные получали повестки, где было написано, что по указу президента о "частичной мобилизации", они должны прибыть в военкоматы в апреле. Юрист советует призывникам оформить доверенность на близких и подготовить заявление, что участие в боевых действиях противоречит моральным убеждениям.
Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в разговоре с Фокусом подчеркивает, что ротацию в рядах российских военных стоит ожидать не ранее августа. Во время весеннего призыва будут заставлять подписывать армейские контракты на службу в Украине.
"По повестке человек приходит в военкомат, а ему говорят: смотри, тебя могут забрать просто так, или по контракту — так будет лучше", — говорит он.
Отметим, раздача повесток вписывается в исполнение указа Путина увеличить штатную численность военнослужащих на 137 тыс. человек с 1 января 2023 года.
Купят оружие у Северной Кореи — как России обеспечить новобранцев?
Глядя на военные амбиции Путина, возникает вопрос — достаточно ли ресурсов у Москвы для нового витка конфликта? Американское издание Politico, ссылаясь на таможенные данные, выяснило, что Китай поставлял российским компаниям до 1000 автоматов, детали беспилотников и прочее оборудование для военных нужд.
А в декабре 2022 года РФ, по данным издания, закупила более 800 тонн бронежилетов из Турции. Вадим Денисенко уверен, что Минобороны РФ само может решить вопросы обеспечения войск стрелковым оружием и провизией.
"Несмотря на дефицит бюджета в районе 6-7 триллионов рублей и сбора около 300 млрд рублей с представителей бизнеса, деньги останутся на пенсии, зарплаты чиновникам и силовикам, а также на войну. К сожалению, денег у них хватит", — говорит он Фокусу.
В случае недостатка оружия, Россия сделает заказ в Северной Корее, но по тяжелому вооружению возможности сужаются, полагает Денисенко.Важно
"Несмотря на открытие производственных линий на оборонных заводах, обеспечить 400 тысяч солдат точным вооружением будет тяжело. Время есть, ведь их будут собирать в течение 4-6 месяцев, а после этого — обучать", — добавил он.
Военный эксперт Михаил Жирохов подчеркивает различие в количестве мобилизационного ресурса между Украиной и Россией.
"У ВС РФ постоянная ротация — фронт и тыл становятся больше. Объявлять военное положение и полную мобилизацию они не хотят и берут другую методику — вызов в военкоматы и сверка паспортных данных, чтобы мужчины сами подписывали контракты с армией РФ", — говорит он Фокусу.
Эксперт замечает активизацию набора в разные ЧВК, в том числе "Вагнер".
"Набранные контрактники могут быть подготовлены к июню 2023 года, не раньше. Украине угрожает опасность, так как ВС РФ навязывают стиль ведения боев времен Второй мировой войны — у кого больше личного состава, тот и в плюсе. Маленькая советская армия не победит большую. Пока у нас не будет много западного оружия, которое превышает по характеристикам советское, победит тот, у кого больше людей. Старые российские танки Т-62 стреляют и убивают. Пока мы не смогли сделать так, чтобы за каждого нашего погибшего военного было до 9 оккупантов", — заметил он.
Путин теряет начальный casus belli в Украине
Профессор Британской академии и кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Дэвид Джоу в статье для журнала Foreign Policy обращает внимание на желание Путина выбраться из ловушки полномасштабной войны в Украине. Для этого ему нужны новые солдаты — постоянный двигатель войны.
Владимир Путин оказался в ситуации многих мировых лидеров, которые вынужденно оправдывали продолжение войны при провале изначального casus belli (формальный повод для начала войны). Неудачи потребовали новых войск в условиях возрастающих военных издержек, говорится в материале.
"Чиновники администрации Джорджа Буша-младшего изменили доводы в пользу войны в Ираке, как только стало ясно, что у Саддама Хусейна нет оружия массового уничтожения. Первоначальная цель вторжения испарилась, как вода в пустыне. "Талибан" в Афганистане свергли к концу 2001 года, но американские войска остались в течение следующих двух десятилетий. Их позорный уход вернул талибов к власти", — пишет автор.
Потерять людей и ресурсы и ничего не показать — это катастрофа любого лидера любой страны, а конец войны в менее выгодном положении, чем в начале — еще хуже. Путин понимает, что если проиграет, его обвинят во всех неудачах. Как и большинство диктаторов, он очень боится собственного народа, отметил Джоу.
"Если бы Путину было интересно построить сильное государство в собственных границах, а не гоняться за имперскими фантазиями, его бы помнили бы как успешного государственного строителя. Вместо этого в течение многих десятилетий. Россия будет оправляться от ущерба глубоких и болезненных шрамов путинских войн", — цитирует газета The Washington Post отрывок книги Марка Галеотти "Войны Путина: от Чечни до Украины".