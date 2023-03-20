400 тысяч солдат для Путина. Как в России ищут резервы для войны в Украине

Слухи о второй волне мобилизации в РФ распространяются быстрее новостей — в более чем 40 регионах России массово вручают повестки. У Минобороны план — набрать 400 тысяч контрактников до апреля. Фокус разбирался, насколько сильно стоит беспокоиться украинскому командованию.

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В России с 13 марта активизировались военкоматы — мужчинам массово разносят повестки, объясняя это "сверкой данных". Власти некоторых регионов готовятся к учениям и военным сборам.

Слухи о второй волне мобилизации распространяются все больше, а Кремль и Госдума успокаивают — беспокоиться нечего. Первыми массовую выдачу повесток устроили в Воронежской, Пензенской и Липецкой областях.

В правозащитной организации "Агора" насчитали к 16 марта 43 региона, где вручают повестки. В список попали Москва, Санкт-Петербург и отдаленные от центра места — Алтай, Дагестан и Удмуртия. Нет данных о Чечне. Столичные военкоматы пошли еще дальше — просят явиться по повесткам студентов, которым полагается отсрочка от армии.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с RTVI пояснил, что вручение повестки не значит сиюминутную отправку мужчин в Украину.

"После повестки должно выдаваться уведомление. Смотря кому пришла повестка, надо конкретно смотреть. Есть некоторые нюансы, то есть он может как призывник получить повестку или, грубо говоря, под мобилизацию подпадать — это важно узнать. Отец троих детей может быть человеком призывного возраста", — прокомментировал политик.

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Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков в общении с журналистами 15 марта на вопрос о второй волне мобилизации ответил: "Мы неоднократно говорили. Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется. Что касается обновления базы данных, ее уточнения — это, еще раз повторяю, постоянная работа. По всем деталям можно обращаться в военкоматы и в Министерство обороны за разъяснениями".

Глава группы "Агора" Павел Чиков отмечает, что еще рано связывать массовую раздачу повесток с предполагаемой второй волной мобилизации. Россиян могут вызывать в военкомат для уточнения данных и в период отбора на военные сборы. Последний пункт вызывает вопросы, так как сборы проводятся лишь после указа президента России Владимира Путина, а не на основании решения местных чиновников.

У призванных на военные сборы имеется отдельный статус — такой мобилизованный формально еще не военный, но уже мало чем отличается от него в правах, говорил член коллегии "Адвокаты и бизнес" Михаил Романов.

"[Российские] законы о мобилизации позволяют военкоматам трактовать их достаточно свободно. Люди, которые подпадали под первую волну мобилизации, войдя в военкомат, практически не могли из него выйти. Если человек явился в военкомат, его оформили и призвали и по сути он — военнослужащий. Пойдет служить туда, куда прикажут", — заявил он.

Минобороны России набирает с апреля 400 тысяч контрактников

Издание Ura.ru со ссылкой на источники в руководстве Урала пишет о планах Минобороны России в ближайшее время набрать до 400 тысяч контрактников. Масштабную работу по найму рассчитывают запустить в апреле, вместе с весенним призывом. А неофициальную подготовку начали еще в феврале, уверяют собеседники.

По данным агентства, контролирует кампанию лично зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он регулярно с 22 февраля проводит тематические совещания с участием губернаторов и полпредов президента.

Квоты по контрактам довели до региональных властей. Для примера, норматив для Свердловской и Челябинской областей — в среднем по 10 тысяч подписаний до конца года. Для Пермского края — менее 9 тысяч человек, говорит источник в правительстве Ямало-Ненецкого АО. Нанимать контрактников будут военкоматы на местах.

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Губернаторы Свердловской и Челябинской областей поручили мэрам контролировать набор контрактников в муниципалитетах. Мэрии уже начали давать объявления о наборе контрактников на службу на Крайнем Севере, во флоте, военных комендатурах по всей России. А в апреле, по данным собеседников, инфокомпанию усилят.

В Пермском крае решают вопросы снабжения будущих контрактников экипировкой.

В Коалиции российских правозащитников считают активизацию военкомов признаком начала новой волны мобилизации. Еще в октябре военнообязанные получали повестки, где было написано, что по указу президента о "частичной мобилизации", они должны прибыть в военкоматы в апреле. Юрист советует призывникам оформить доверенность на близких и подготовить заявление, что участие в боевых действиях противоречит моральным убеждениям.

Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в разговоре с Фокусом подчеркивает, что ротацию в рядах российских военных стоит ожидать не ранее августа. Во время весеннего призыва будут заставлять подписывать армейские контракты на службу в Украине.

"По повестке человек приходит в военкомат, а ему говорят: смотри, тебя могут забрать просто так, или по контракту — так будет лучше", — говорит он.

Отметим, раздача повесток вписывается в исполнение указа Путина увеличить штатную численность военнослужащих на 137 тыс. человек с 1 января 2023 года.

Купят оружие у Северной Кореи — как России обеспечить новобранцев?

Глядя на военные амбиции Путина, возникает вопрос — достаточно ли ресурсов у Москвы для нового витка конфликта? Американское издание Politico, ссылаясь на таможенные данные, выяснило, что Китай поставлял российским компаниям до 1000 автоматов, детали беспилотников и прочее оборудование для военных нужд.

А в декабре 2022 года РФ, по данным издания, закупила более 800 тонн бронежилетов из Турции. Вадим Денисенко уверен, что Минобороны РФ само может решить вопросы обеспечения войск стрелковым оружием и провизией.

"Несмотря на дефицит бюджета в районе 6-7 триллионов рублей и сбора около 300 млрд рублей с представителей бизнеса, деньги останутся на пенсии, зарплаты чиновникам и силовикам, а также на войну. К сожалению, денег у них хватит", — говорит он Фокусу.

В случае недостатка оружия, Россия сделает заказ в Северной Корее, но по тяжелому вооружению возможности сужаются, полагает Денисенко.

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"Несмотря на открытие производственных линий на оборонных заводах, обеспечить 400 тысяч солдат точным вооружением будет тяжело. Время есть, ведь их будут собирать в течение 4-6 месяцев, а после этого — обучать", — добавил он.

Военный эксперт Михаил Жирохов подчеркивает различие в количестве мобилизационного ресурса между Украиной и Россией.

"У ВС РФ постоянная ротация — фронт и тыл становятся больше. Объявлять военное положение и полную мобилизацию они не хотят и берут другую методику — вызов в военкоматы и сверка паспортных данных, чтобы мужчины сами подписывали контракты с армией РФ", — говорит он Фокусу.

Эксперт замечает активизацию набора в разные ЧВК, в том числе "Вагнер".

"Набранные контрактники могут быть подготовлены к июню 2023 года, не раньше. Украине угрожает опасность, так как ВС РФ навязывают стиль ведения боев времен Второй мировой войны — у кого больше личного состава, тот и в плюсе. Маленькая советская армия не победит большую. Пока у нас не будет много западного оружия, которое превышает по характеристикам советское, победит тот, у кого больше людей. Старые российские танки Т-62 стреляют и убивают. Пока мы не смогли сделать так, чтобы за каждого нашего погибшего военного было до 9 оккупантов", — заметил он.

Путин теряет начальный casus belli в Украине

Профессор Британской академии и кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Дэвид Джоу в статье для журнала Foreign Policy обращает внимание на желание Путина выбраться из ловушки полномасштабной войны в Украине. Для этого ему нужны новые солдаты — постоянный двигатель войны.

Владимир Путин оказался в ситуации многих мировых лидеров, которые вынужденно оправдывали продолжение войны при провале изначального casus belli (формальный повод для начала войны). Неудачи потребовали новых войск в условиях возрастающих военных издержек, говорится в материале.

Раздача повесток вписывается в исполнение указа Путина увеличить штатную численность военнослужащих на 137 тыс. человек Фото: Getty Images

"Чиновники администрации Джорджа Буша-младшего изменили доводы в пользу войны в Ираке, как только стало ясно, что у Саддама Хусейна нет оружия массового уничтожения. Первоначальная цель вторжения испарилась, как вода в пустыне. "Талибан" в Афганистане свергли к концу 2001 года, но американские войска остались в течение следующих двух десятилетий. Их позорный уход вернул талибов к власти", — пишет автор.

Потерять людей и ресурсы и ничего не показать — это катастрофа любого лидера любой страны, а конец войны в менее выгодном положении, чем в начале — еще хуже. Путин понимает, что если проиграет, его обвинят во всех неудачах. Как и большинство диктаторов, он очень боится собственного народа, отметил Джоу.

"Если бы Путину было интересно построить сильное государство в собственных границах, а не гоняться за имперскими фантазиями, его бы помнили бы как успешного государственного строителя. Вместо этого в течение многих десятилетий. Россия будет оправляться от ущерба глубоких и болезненных шрамов путинских войн", — цитирует газета The Washington Post отрывок книги Марка Галеотти "Войны Путина: от Чечни до Украины".