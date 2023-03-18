Ударний кулак Залужного. Що відомо про підготовку контрнаступу ЗСУ

Військове командування не приховує — найскладніша битва за Бахмут дає час українській армії підготувати сили для контрнаступу. Тисячі військових проходять навчання на західних танках та бронетехніці. Фокус зібрав усе, що відомо про підготовку до прориву: як Україна готує наступальні дії.

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Українське командування та політичні лідери не приховують — Україна готується до контрнаступу протягом найближчих місяців, а бої за Бахмут дозволяють виграти час для підготовки нових сил. Фокус зібрав усе, що відомо про контрнаступ ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ — що кажуть у командуванні

Найзапекліші бої по всій лінії фронту кілька місяців зосереджено у районі Бахмута. Через широку увагу у ЗМІ до направлення у командуванні української армії заявляють, що оборона Бахмута дає можливість Україні накопичувати резерви та готуватися до контрнаступу.

Про наступальні дії, що готуються, говорять усі у вищому військовому керівництві, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, головнокомандувач генерал Валерій Залужний, командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський і начальник ГУР генерал-майор Кирило Буданов. Битва за Бахмут дозволяє сковувати російські сили в одному напрямку, знищувати найбоєздатніші частини і не давати перетворити інше місто на Донеччині на випалену землю.

"Зараз там відбувається оборонна операція. І головне завдання — стримування ворога, завдаючи йому колосальних втрат. Це провісник майбутніх дій, на які чекає все українське суспільство", — заявив спікер Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий про важливість оборони Бахмута.

Наразі в країнах НАТО тисячі українських військових проходять навчання на сучасній техніці. Бійці ЗСУ освоюють БТРи Stryker, БМП M2 Bradley, Marder, CV90, танки Leopard 2A4 та Leopard 2A6, британські Challenger 2. Окрім цього партнери передають Україні артилерію та боєприпаси. Також формуються штурмові бригади у структурі МВС. Бійці ЗСУ іноді публікують відео з полігонів, на яких відпрацьовуються роботи у з'єднаннях для проведення загальновійськових операцій.

Танкісти ЗСУ завершили навчання на іспанських Leoparf 2A4

Всі ці сили сформують броньований кулак, який має дозволити ЗСУ піти у контрнаступ на одному із напрямків. Немаловажливою для цього є також наявність інженерних машин розмінування та мостоукладників, без яких прорвати ворожі ряди буде складно. Західні партнери нададуть і таку техніку.

Валерій Залужний на постійному контакті з командувачами інших країн Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний лише за останні 10 днів провів зустрічі та телефонні переговори з низкою командувачів:

начальником Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі;

верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі — командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі;

начальником Штабу оборони Великобританії адміралом сірим Тоні Радакіном;

начальником Генштабу ЗС Польщі генералом Раймундом Анджейчаком;

начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Обговорювалися питання стану справ на фронті, а також необхідність посилення української армії озброєнням, боєприпасами та засобами ППО.

Прогноз начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова зберігається: Україна має всі шанси, щоб у 2023 році перемогти.

"Дасть Бог, всі шанси завершення війни нашою перемогою з поверненням усіх наших кордонів зразка 1991 року у нас є. Це мої думки та оцінки. Від них я нікуди не відходжу", — заявив Буданов в інтерв'ю для "Української правди".

Контрнаступ ЗСУ — оцінка США

16 березня в Politico написали, що США прискорили постачання озброєння і боєприпасів напередодні контрнаступу, що готується. За оцінками Пентагону, як пишуть у виданні, контрнаступ України розпочнеться наприкінці травня.

"Ми повинні виконати обіцяні зобов'язання швидко і в повному обсязі, — сказав Остін. — Це включає доставку нашої бронетехніки на поле бою і забезпечення того, щоб українські солдати якнайшвидше отримували навчання, запчастини та технічне обслуговування, які їм необхідні для використання нових систем".

Міллі вважає, що ЗСУ навчені для того, щоб довести війну до успішного завершення

Варто зазначити, що у командувача Об'єднаних штабів генерала Марка Міллі змінилася комунікація про перемогу України. 20 січня після чергового засідання у форматі "Рамштайн" генерал заявив, що повна перемога України у 2023 році — "дуже складне завдання".

15 березня після ще одного засідання "Рамштайну" Міллі заявив, що українські війська навчені і досить сильні, щоб перемогти.

"Зрослий український потенціал дозволить українському керівництву в майбутньому розробити та реалізувати безліч варіантів для досягнення своїх цілей та доведення цієї війни до успішного завершення" — заявив Марк Міллі.

Наступ України — можливі напрямки атаки ЗСУ

Український Генеральний штаб не розкриває планів щодо свого наступу, тому питання коментують в Офісі президента, численні ЗМІ та аналітики передбачають кілька варіантів подій. У Politico 15 березня з посиланням на чиновників у Пентагоні виділили два варіанти наступу України:

через Херсон у бік Криму

просування з півночі на схід, а далі на південь

Зазначається у своїй, що найімовірнішим у Пентагоні вважають другий варіант. Перший варіант потребує великих витрат і практично нереальний. Потрібно провести десантну операцію на лівий берег Дніпра, який ЗС РФ суттєво зміцнили.

10 березня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що українська армія готує контрнаступ у наступні два місяці.

Подоляк анонсує контрнаступ у найближчі 2 місяці. Фото: Getty Images

"Нам потрібні ракети великої дальності. Ми потребуємо збільшення поставок важких артилерійських снарядів калібру 155 мм", — підкреслив Подоляк.

При цьому варто зазначити, що очікуючи на наступ ЗСУ на Мелітополь, російські війська активно споруджують зміцнення навколо міста.

Найбільше укріплень окупанти зробили на підступах до Мелітополя.

3 березня The Economist писали, що "потік зброї перетворився з струмка на річку", тож Україна готує наступ. З усієї військової допомоги Пентагону на 2023 рік 40% — понад 8 млрд доларів надійшло за три місяці з 9 грудня 2022 року. Третина української армії скоро матиме озброєння виключно західного зразка.

Контрнаступ ЗСУ — прогнози західних аналітиків

Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес заявив, що ЗСУ можуть звільнити Крим. Для цього потрібно завдавати ударів по об'єктах РФ у тилу російських військ. Острів можна зробити непридатним для російських окупантів.

"Скептики припускають, що для цього (деокупації півострова — ред.) буде потрібна дорога великомасштабна атака сухопутних сил, але пріоритет полягає в тому, щоб спочатку зробити Крим непридатним для Росії. Сили спецоперацій та інші підрозділи сприятимуть цьому", — написав Годжес.

Сценарій звільнення Криму за пропозиціями Бена Годжеса

Колишній італійський військовий та аналітик Томас Тейнер також дав свій прогноз на контрнаступ України. Він розглянув сценарій битви на півдні України. Він зазначає, що за наявності достатньої кількості військової допомоги подолати російські оборонні рубежі не буде складно. За наявності інженерних машин, прикриття ЗРК Patriot, сотень БПЛА та ракет з боєприпасами, можна буде пробити пролом у кількох місцях оборони. Цього буде достатньо для проходу механізованих частин із піхотою.

Варіанти наступу для ЗСУ

Тейнер вважає, що головною метою для України на півдні стане Мелітополь та Маріуполь, а також другорядною метою буде Перекопський перешийок, щоб відрізати ЗС РФ від Криму. За умови наявності 9 механізованих, 3 артилерійських, 2 інженерних бригад та сил для прикриття тилу ЗСУ слід наступати на Маріуполь-Кам'янку-Амросіївку. Вже після цього слід просуватися Мелітополь. Однак, на його думку, наявної допомоги Заходу недостатньо для проведення такої операції. Потрібно більше боєприпасів.

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