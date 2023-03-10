"Вимотаємо росіян": у Зеленського заявили, що контрнаступ ЗСУ відбудеться через два місяці

За словами радника голови ОП Подоляка, зараз українська армія виснажує сили та ресурси ЗС РФ у Бахмуті. Це дозволить надалі перейти на інший напрямок.

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Збройні сили України планують перейти у контрнаступ за два місяці. Про це в інтерв'ю італійській газеті La Stampa заявив радник голови Управління президента України Михайло Подоляк.

Представник ОП зокрема назвав оборону Бахмута "стратегічним успіхом" України. Це дозволить ЗСУ виснажити російські війська і дасть змогу надалі зосередитися на іншому напрямку.

"Ми не поспішаємо, реорганізуємось протягом наступних двох місяців", — прокоментував політик.

Водночас він закликав західні країни активізувати постачання озброєння.

"Нам потрібні ракети великої дальності. Ми потребуємо збільшення поставок важких артилерійських снарядів калібру 155 мм", — підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, 8 березня Подоляк у своєму Twitter написав, що західна антиросійська коаліція навесні цього року має чинити тиск на Росію та допомагати Україні готуватися до контрнаступу. За його словами, Захід має розкручувати ВПК — виробляти більше снарядів та ракет.

У той же день на сайті ТСН з'явилася стаття, в якій з посиланням на анонімне джерело в українському уряді повідомляється, що Україна вже готується до нового контрнаступу. З цією метою країни-партнери передають сильне озброєння, а наші воєнні навчаються за кордоном.