Постачання зброї, санкції та контрнаступ: у Зеленського назвали пріоритети у війні з РФ навесні

Західна коаліція, на думку радника голови ОП Михайла Подоляка, має розкручувати ВПК — виробляти більше снарядів та ракет. Потрібно мінімум 1 мільйон снарядів для артилерії калібру 155 мм, — оцінював потреби ЗСУ голова Міноборони Олексій Резніков.

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Західна антиросійська коаліція навесні цього року має чинити тиск на Росію та допомагати Україні готуватися до подальшого контрнаступу. Про це написав у Twitter 8 березня радник голови Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк.

Радник нарахував чотири головні пріоритети для антиросійської коаліції:

збільшення військового виробництва — виробництва снарядів та ракет;

прискорення постачання бронетехніки для ЗСУ та будівництво ремонтних баз;

ефективний контрнаступ ЗСУ;

жорсткий тиск на Росію для недопущення обходу санкцій.

Мільйон снарядів калібру 155 мм для ЗСУ та не тільки

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна сподівається швидко отримати від європейських партнерів системи ППО та 1 мільйон снарядів калібру 155 мм.

"Пріоритет №1 – це системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністра оборони Естонії – ред.) про постачання 1 мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм", – заявив Резніков 8 березня перед неформальною зустріччю міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі.

Резніков підкреслив важливість продовження поставок бойових машин піхоти, танків Leopard та інших машин від танкової коаліції, які дозволять ЗСУ створити "сталевий кулак" та організувати контрнаступ.

[ + – ] У Польщі анонсували відправку Києву 10 танків Leopard 2 цього тижня

Відповідаючи на питання про зволікання постачання військової допомоги від ЄС через бюрократичні процедури, Резніков наголосив на важливості дотримання всіх правових нюансів та правил. Однак під час війни саме швидкість постачання відіграє вирішальну роль, зауважив він.

"Як сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі на минулому "Рамштайні", час зберігає життя. Тому потрібно рухатися вперед швидко, наскільки це можливо", — підсумував голова Міноборони.

Нагадаємо, що 7 березня в Польщі анонсували відправку Києву 10 танків Leopard 2 вже цього тижня. А німецький міністр оборони Борис Пісторіус 8 березня пообіцяв, що 18 німецьких танків Leopard 2A6 та 3 португальські танки прибудуть до України до кінця березня.

Південна Корея 8 березня дозволила Польщі надсилати Україні САУ Krab, зроблені з південнокорейських деталей. До складу САУ Krab входить шасі південнокорейського виробництва.

Канада цього ж дня оголосила про продовження навчання українських військових. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо обіцяв виділити додаткові 3 млн. доларів на протимінну діяльність.