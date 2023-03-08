Поставки оружия, санкции и контрнаступление: у Зеленского назвали приоритеты в войне с РФ весной

Западная коалиция, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, должна раскручивать ВПК — производить больше снарядов и ракет. Нужно минимум 1 миллион снарядов для артиллерии калибра 155 мм, оценивал потребности ВСУ глава Минобороны Алексей Резников.

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Западная антироссийская коалиция весной этого года должна оказывать давление на Россию и помогать Украине готовиться к дальнейшему контрнаступлению. Об этом написал в Twitter 8 марта советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк.

Советник насчитал четыре главных приоритета для антироссийской коалиции:

увеличение военного производства — производства снарядов и ракет;

ускорение поставок бронетехники для ВСУ и строительство ремонтных баз;

эффективное контрнаступление ВСУ;

жесткое давление на Россию для недопущения обхода санкций.

Миллион снарядов калибра 155 мм для ВСУ и не только

По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина надеется быстро получить от европейских партнеров системы ПВО и 1 миллион снарядов калибра 155 мм.

"Приоритет №1 – это системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии – ред.) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм", – заявил Резников 8 марта перед неформальной встречей министров обороны стран ЕС в Стокгольме.

Резников подчеркнул важность продолжения поставок боевых машин пехоты, танков Leopard и других машин от танковой коалиции, которые позволят ВСУ создать "стальной кулак" и организовать контрнаступление.

[ + – ] В Польше анонсировали отправку Киеву 10 танков Leopard 2 на этой неделе

Отвечая на вопрос о промедлении поставок военной помощи от ЕС из-за бюрократических процедур, Резников отметил важность соблюдения всех правовых нюансов и правил. Однако во время войны именно скорость поставок играет решающую роль, заметил он.

"Как сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе на прошлом "Рамштайне", время сохраняет жизнь. Поэтому нужно двигаться вперед быстро, насколько это возможно", – подытожил глава Минобороны.

Напомним, что 7 марта в Польше анонсировали отправку Киеву 10 танков Leopard 2 уже на этой неделе. А немецкий министр обороны Борис Писториус 8 марта пообещал, что 18 немецких танков Leopard 2A6 и 3 португальских танка прибудут в Украину до конца марта.

Южная Корея 8 марта разрешила Польше отправлять Украине САУ Krab, сделанные из южнокорейских деталей. В состав САУ Krab входит шасси южнокорейского производства.

Канада в этот же день объявила о продолжении обучения украинских военных. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо обещал выделить дополнительные 3 млн долларов на противоминную деятельность.