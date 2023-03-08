Южная Корея позволила Польше поставлять в Украину гаубицы Krab, – Reuters

Сеул одобрил экспортные лицензии для Варшавы еще в прошлом году. Речь идет о САУ, в производстве которой используются шасси K9 Thunder южнокорейского производства.

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Руководство Южной Кореи дало разрешение на экспортные лицензии для Польши на поставку в Украину САУ Krab, сделанных из южнокорейских деталей. Соответствующее решение было принято в прошлом году. Об этом в среду, 8 марта, пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Администрации оборонных закупок (DAPA) Ким Хенг Чол.

"Эти комментарии являются первым подтверждением того, что Южная Корея официально согласилась хотя бы косвенно предоставить Украине компоненты оружия для войны против России", — отмечает агентство.

Как рассказал Ким, в DAPA изучили все возможные проблемы, которые могут быть связаны с таким решением, однако в итоге одобрили лицензии на экспорт для Польши.

До этого официальные лица в Южной Корее никак не комментировали вопрос поставок САУ Krab украинской стороне.

В то же время представитель DAPA рассказал, что позиция правительства страны заключается в том, чтобы не передавать системы вооружения Украине.

Действительно, после того как в мае прошлого года Польша начала поставлять ВСУ гаубицы, президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что его государство не предоставляло никакого оружия украинской стороне.

Это было связано с тем, что президент РФ Владимир Путин начал угрожать Сеулу из-за передачи САУ с комплектующими южнокорейского производства.

Krab — это самоходная гаубица, которая производится польской компанией Huta Stalowa Wola. Она собирается из шасси южнокорейского производства K9 Thunder, британской башни BAE Systems, 155-мм пушки французской Nexter Systems и системы управления огнем польского производства.

Принята на вооружение Сухопутными войсками Польши в 2010 году.

Напомним, в мае 2022 года Варшава передала Украине 18 "Крабов". Позже в ВСУ показали, как используют польские гаубицы на фронте.

В июле Украина получила вторую партию САУ Krab из Польши.