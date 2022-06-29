Объединенные силы показали польские САУ Krab на фронте (фото)

На вооружении украинской армии находится 18 самоходных артустановок, которые с 9 июня выполняют боевые задачи.

Польские самоходные артиллерийские установки уже выполняют боевые задачи на фронте. Об этом сообщает группировка Объединенных сил Вооруженных сил в Фейсбуке.

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"Украинские крабы больно "кусают" оккупантов на востоке!" — указывают в пресс-службе.

Как ранее заявлял министр обороны Алексей Резников, переданные Польшей 155-мм САУ уже готовы к выполнению боевых задач на передовой. Кроме них, как пишет "Милитарный", Польша передала и командирские машины для Krab.

В ней используется ходовая часть и элементы гаубицы 2С1. Они предназначены для реализации задач в области подготовке и управления огнем.

Ныне на вооружении украинской армии находится 18 САУ Krab. Также был подписан контракт с Польшей крупнейший в истории контракт на приобретение около 60 САУ Krab. Мощности предприятия позволяют изготавливать 20-30 артустановок в год. Они изготавливаются на предприятии Huta Stalowa Wola.

Krab — польская самоходная артустановка. Она изготавливается из двух различных платформ — башня от британской САУ AS90, а шасси от южнокорейской платформы K9 Thunder. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 километров.

Напомним, 7 июня стало известно, что Украина подписала с Польшей контракт на производство более 50 САУ "Краб".

О передаче САУ Krab в Украину стало известно в конце мая. Заявлялось, что ВСУ получили 18 единиц.