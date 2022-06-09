Польские САУ Krab готовы к выполнению боевых задач на фронте, — Резников

По словам министра обороны, в Украине есть уже 5 образцов западной артиллерии, а снарядов к ним больше, чем было к советским аналогам до полномасштабного вторжения.

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Министр обороны Алексей Резников сообщил, что польские самоходные артиллерийские установки Krab уже готовы выполнять боевые задачи. Об этом он написал в Фейсбуке.

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Как отмечает глава оборонного ведомства, в Вооруженных силах Украины уже имеется 5 видов западных образцов артиллерии:

САУ Caesar

САУ М109А3

САУ Krab

гаубицы М777

гаубицы FH70

Резников отмечает, что с начала полномасштабной войны Минобороны пришлось приспосабливаться к новым условиям — налаживать процессы закупок оружия и боеприпасов. Ключевым решением стал перевод ВСУ на западные образцы оружия. В первую очередь это касается артиллерии, которая играет весомую роль в войне.

Уже сейчас 155-мм снарядов в ВСУ на 10% больше, чем запасы советских калибров на момент вторжения. То же касается и других калибров. В целом украинская армия получает сотни единиц вооружения.

Министр отдельно подчеркнул, что ведомство ожидает в скором времени получения в новых пакетах помощи серьезных беспилотников.

Какие цели стоят перед Минобороны в вооружении?

Алексей Резников отметил, что следующие цели для армии будет:

обеспечить получение значительного количества РСЗО натовских образцов и боеприпасов к ним

обеспечить полное замещение имеющихся советских калибров на западные аналоги

начать получение не отдельных платформ, а целостных подразделений, которые сразу готовы к выполнению боевых задач (organic unit)

привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно контрнаступление

получить боевые самолеты, средства ПВО и ПРО для защиты неба

Напомним, Украина подписала контракт с Польшей на поставки около 60 единиц САУ Krab.

29 мая стало известно, что Польша передала Украине 18 САУ Krab.