Польские САУ Krab готовы к выполнению боевых задач на фронте, — Резников
По словам министра обороны, в Украине есть уже 5 образцов западной артиллерии, а снарядов к ним больше, чем было к советским аналогам до полномасштабного вторжения.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что польские самоходные артиллерийские установки Krab уже готовы выполнять боевые задачи. Об этом он написал в Фейсбуке.
Как отмечает глава оборонного ведомства, в Вооруженных силах Украины уже имеется 5 видов западных образцов артиллерии:
- САУ Caesar
- САУ М109А3
- САУ Krab
- гаубицы М777
- гаубицы FH70
Резников отмечает, что с начала полномасштабной войны Минобороны пришлось приспосабливаться к новым условиям — налаживать процессы закупок оружия и боеприпасов. Ключевым решением стал перевод ВСУ на западные образцы оружия. В первую очередь это касается артиллерии, которая играет весомую роль в войне.
Уже сейчас 155-мм снарядов в ВСУ на 10% больше, чем запасы советских калибров на момент вторжения. То же касается и других калибров. В целом украинская армия получает сотни единиц вооружения.
Министр отдельно подчеркнул, что ведомство ожидает в скором времени получения в новых пакетах помощи серьезных беспилотников.
Какие цели стоят перед Минобороны в вооружении?
Алексей Резников отметил, что следующие цели для армии будет:
- обеспечить получение значительного количества РСЗО натовских образцов и боеприпасов к ним
- обеспечить полное замещение имеющихся советских калибров на западные аналоги
- начать получение не отдельных платформ, а целостных подразделений, которые сразу готовы к выполнению боевых задач (organic unit)
- привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно контрнаступление
- получить боевые самолеты, средства ПВО и ПРО для защиты неба
Напомним, Украина подписала контракт с Польшей на поставки около 60 единиц САУ Krab.
29 мая стало известно, что Польша передала Украине 18 САУ Krab.